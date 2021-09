Burgemeester Almelo wil helderheid over behandeltraject kruisboogschutter

Burgemeester Arjen Gerritsen wil dat de betrokken zorginstanties rondom de kruisboogschutter in Almelo zelf in kaart brengen hoe de hulpverlening, communicatie en onderlinge samenwerking de afgelopen maanden is gegaan. Mogelijk volgt er daarna een onderzoek. De verdachte is meerdere malen opgenomen met psychische problemen, en schoot afgelopen vrijdag vanaf zijn balkon met een kruisboog. Die middag werden twee lichamen gevonden in de flat waar de verdachte ook woont.

Behalve de dodelijke slachtoffers, raakten ook nog twee mensen gewond bij het incident, onder wie de verdachte. De andere gewonde is een 33-jarige verpleegkundige uit de gemeente Rijssen-Holten die via het balkon ontsnapte. Zij 'maakt het naar omstandigheden goed', zegt burgemeester Gerritsen.

Veel vragen

De dodelijke slachtoffers zijn de 70-jarige buurvrouw van de verdachte en haar 52-jarige nicht. Ze waren lid van onder andere AGBU Holland, een non-profitorganisatie die zich inzet voor Armeense mensen.

"Er zijn veel vragen van vooral nabestaanden van de betrokkenen", stelt de burgervader. Hij vervolgt: "Bij mij zijn die vragen er ook. Wij vinden daarom dat er goed uitgezocht moet worden wat er aan de hand was met de verdachte. Dat maakt natuurlijk ook deel uit van het strafrechtelijk onderzoek dat de politie en het OM zullen doen."

Afgelopen maanden in kaart

Daarnaast doet Gerritsen een beroep op de zorginstanties die de laatste tijd betrokken zijn geweest bij de man. "Ik vertrouw erop dat elke instantie die de afgelopen maanden contact heeft gehad met de man, de verantwoordelijkheid neemt om zelf na te gaan hoe er gehandeld is, hoe er contact is geweest en hoe de onderlinge samenwerking is verlopen. Zodat er een beeld komt en dat objectief getoetst kan worden."

"Was zijn problematiek bekend? Bij wie was dat bekend? Wat is er aan gedaan?", zijn volgens de burgemeester de voornaamste vragen die er momenteel zijn. "Ook de gemeente moet in kaart brengen wat er allemaal bij is komen kijken. Net als de andere partijen. Pas dan kun je de vragen beantwoorden die er liggen. Het gaat er nu niet om wie het goed of fout heeft gedaan, maar vooral om de vraag: wat heeft iedereen gedaan?"

Voorarrest verlengd

De 28-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdag in Almelo twee vrouwen te hebben omgebracht, blijft de komende weken in voorarrest. Dat heeft de onderzoeksrechter besloten. Momenteel wordt hij bewaakt in het ziekbed. Hij raakte zwaargewond bij zijn aanhouding.