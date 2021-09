Vuurwerkverkoper uit Heino verwacht topomzet: "Veel mensen zijn weer toe aan een feestje op straat"

De twee opslagbunkers achter zijn HUBO-bouwmarkt in Heino staan nu nog vol met bouwmaterialen. Maar over anderhalve maand worden ze weer ouderwets gevuld met dozen vuurwerk. "We hebben er echt weer zin in", zegt Willemsen. "Vorig jaar waren de bunkers helemaal leeg, dat was wel een beetje triest."

Vuurwerkverbod

Willemsen had toen nog wel allerlei scenario's bedacht om de laatste dagen van het jaar toch vuurwerk te kunnen verkopen. Looplijnen in en rond de bouwmarkt, bestellingen afhalen, maar er kon al gauw een streep door de plannen omdat er landelijk een vuurwerkverbod werd afgekondigd.

"Ik had het geluk dat ik vorig jaar de bunker nog niet vol had", zegt Willemsen. "Alles stond wel klaar, met één druk op de knop zou het vuurwerk deze kant op komen. Wij hadden met de leverancier afgesproken dat we zouden wachten tot er groen licht kwam. Maar dat kwam er dus niet, daardoor bleven de bunkers leeg."

Een opbouw tot een finale in één pakket. Dat is echt fantastisch Emiel Willemsen, eigenaar bouwmarkt HUBO in Heino

Hoe groot de financiële strop vorig jaar was, wil Willemsen niet zeggen. "Laat ik het erop houden dat het doodzonde is als het niet door mag gaan", zegt hij met een glimlach op het gezicht. "We verdienen er zeker een leuk zakcentje aan. Maar je moet er ook rekening mee houden dat er ook behoorlijk wat arbeid in zit. Ook hebben we flink moeten investeren in de veiligheid, zoals de sprinklerinstallaties en speciale bakken om het vuurwerk in te leggen."

Niet bang voor nieuw verbod

Bang dat er ook dit jaar een vuurwerkverbod wordt afgekondigd is Willemsen niet. "Nee, vorig jaar heeft de overheid dat ook min of meer aangegeven. Het zou voor slechts een jaar worden opgeschort. Ik ga er vanuit dat ze zich daar aan houden."

Het jaar 2021 moet daarom een topjaar worden, zeker nu een grote groep mensen het vuurwerk vorig jaar heeft moeten missen. De eerste pakketten die Willemsen in Heino gaat verkopen, heeft hij al uitgezocht. Over een paar weken volgt de definitieve bestelling nadat hij met collega's bij een vuurwerkshow is geweest. "Al het vuurwerk dat we daar zien, geven we afzonderlijk van elkaar punten. Op basis daarvan maken we de collectie voor dit jaar definitief."

Knallers en vuurpijlen mogen ook dit jaar niet worden verkocht, maar er zijn volgens Willemsen prachtige alternatieven. "Je hebt complete pakketten waarbij de potten achter elkaar af gaan. Dat is een opbouw tot een finale in één pakket. Dat is echt fantastisch."