Rechtbank wil meer duidelijkheid over juiste maatregel voor psychotische Enschedeër

Is een lichte vorm van tbs de juiste maatregel voor een psychotische Enschedeër die zijn buurman met een omgebouwd gaspistool bedreigd zou hebben? Dat vroeg de rechtbank zich vanochtend af. De reden is het kruisboogincident van afgelopen vrijdag in Almelo, waar duidelijk werd dat het niet op tijd ingrijpen door hulpverlening levens kan kosten.

De zaak die vanochtend werd behandeld in de rechtbank gaat over een 40-jarige Enschedeër die ervan wordt verdacht afgelopen april met een wapen voor de deur van zijn buurman te hebben gestaan. "Ik keek recht in de loop", verklaarde de buurman later bij de politie. Hij deed zijn voordeur niet open, maar belde de politie. Zij vonden later het wapen in de flat van E..

Waanbeelden

Voorafgaand aan de bedreiging ontwikkelde de Enschedeër het waanbeeld dat zijn buurman het voorzien had op zijn vriendin. De buurman zou inbreken en spullen verplaatsen, hem bestoken met 5G-signalen via een drone, afluisterapparatuur verstopt hebben en zelfs het bed van E. onder stroom gezet hebben.

De man wordt in zijn waanideeën gesterkt door zijn eigen vriendin. Zij zit op dit moment op een gesloten inrichting van een Enschedese kliniek.

Gedragsdeskundigen

Gedragsdeskundigen constateerden dat E., die als 16-jarige al eens 7 jaar in een jeugd-tbs instelling zat, volledig ontoerekeningsvatbaar is. Het advies is dan ook een tbs met voorwaarden, een lichtere vorm van tbs waarin iemand met de dwangverpleging als dreiging op de achtergrond behandeld wordt bij een geschikte instelling.

Bij de rechtbank is enige ongerustheid rondom dit advies te bespeuren. De belangrijkste reden, wat doet de reclassering, die toezicht op de tbs met voorwaarden houdt, als iemand als E. wegloopt uit de kliniek? Wordt hij dan tegengehouden en zo nee, wordt er dan door de reclassering alarm geslagen? Een bij de zitting aanwezige medewerkster van de reclassering geeft aan dat het wel zou moeten, aan de bel trekken. Maar of dat ook gebeurt, kan ze niet met zekerheid zeggen.

Uiteindelijk besluit de rechtbank om nog geen oordeel te geven in de strafzaak tegen E.. Eerst moet duidelijk worden welke maatregel het beste is. Op 21 december gaat de strafzaak verder.