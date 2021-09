Cultuurprijs Overijssel uitgereikt: "Ik ben er stil van"

Al langere tijd was bekend dat Keuning en MINKA de prijzen in de wacht hadden gesleept, zij werden uit meer dan zeventig nominaties gekozen door een vakjury en het bestuur van de Cultuurprijs Overijssel. Beide winnaars kregen vanavond een oorkonde, kunstwerk en een geldbedrag van tienduizend euro uitgereikt.

Belangrijk

De laatste keer dat de uitreiking van de prijs plaatsvond was in 2018. "We hebben hier zo lang op gewacht", vertelt Laurien Timmermans van de jury. "Het is zo belangrijk voor de provincie dat we eindelijk weer aandacht hebben voor cultuur. En dat we ons bewust zijn van het enorme potentieel dat we in de provincie hebben."

Volgens Timmermans is cultuur in onze provincie onderbelicht. "We zijn heel bescheiden. We roepen het niet van de daken, we laten het niet zien en we organiseren te weinig van dit soort evenementen. Maar cultuur maakt het leven mooi en geeft mensen energie. Daarom is het goed om te laten zien dat cultuur belangrijk is."

Uitreiking

Tijdens de uitreiking waren er meerdere optredens, onder andere van prijswinnares MINKA. Onder luid applaus nam ze de prijs in ontvangst. "Ik heb één ding geleerd dit jaar en dat is dat ik het niet alleen kan. Ik heb mezelf uitgedaagd om niet meer op veilig te spelen en alles te geven. En daarbij hebben heel veel mensen me geholpen", zei ze.

Ook museumdirecteur Ralph Keuning reageerde enthousiast op de prijs. "Ik ben er stil van. Toen ik hier veertien jaar geleden kwam, was het museum een overzichtelijk museum. Het voelde als een soort van perfect match. We konden met z'n tweeën groeien. Ik wil de jury bedanken. En mijn gezin, jullie definiëren mij."

Wat de winnaars met het geld gaan doen, mogen ze zelf weten. Jurylid Timmermans denkt dat het een mooi zetje in de rug is. "Het hangt af van waar je staat en wat je wil. Zeker voor jonge talenten is dit een mooi bedrag, waarmee ze kunnen doen waar ze in geloven. Ik denk dat het een hele goede bestemming gaat krijgen."

Eerdere winnaars

In 2018 werd de Cultuurprijs uitgereikt aan violist Daniel Rowland uit Weerselo. De Enschedese danser Tiemen Stemerding werd uitgeroepen tot Cultuurtalent. Andere eerdere winnaars waren dirigent Carl Wittrock (2014) en rapper Typhoon (2014), cabaretier André Manuel (2015) en jeugdsymfonie-orkest De Vuurvogel (2015), schrijver Eus (2016) en zangeres Johanneke ter Steege (2016), rappers Rico & Sticks (2017) en de jonge pianist Evander Eijsink (2017).