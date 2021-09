Go Ahead aast al 38 jaar op PSV-stunt, FC Twente wacht wankel AZ

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles - PSV

Voor de laatste Go Ahead-zege moeten we een flinke stap terug in de tijd: 19 november 1983 om precies te zijn. Hallvar Thoresen zette PSV tien minuten voor rust op voorsprong, maar na rust bogen Mike Small en Eddy Bosman die achterstand om in de 2-1 zege.

De vier meest recente ontmoetingen leverden telkens een PSV-zege op. In februari 1995 pakte Go Ahead voor het laatst een punt. Harry Decheiver maakte in de slotfase de gelijkmaker, 1-1.

Ronduit spectaculair was de ontmoeting in 1974. PSV ging rusten met een 0-2 voorsprong, maar zag dat voordeel meteen na rust verdampen door goals van Jan Groenendijk en Eddy Bakker. PSV kwam weer op voorsprong, maar een tweede treffer van Groenendijk bracht het duel opnieuw in evenwicht. Pas in de slotminuten viel de beslissing in Eindhovens voordeel: 3-5.

Aftrap: woensdag 18.45 uur

De laatste editie van GAE - PSV was in 2016 (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – Sparta

De desastreuze start van PEC Zwolle is ook historisch gezien uniek. Nooit had PEC Zwolle na vijf speelronden in de eredivisie nog geen enkel punt. Het is drie keer eerder voorgekomen dat een ploeg na vijf speelronden niet had gescoord: AZ (1970), Haarlem (1977) en Excelsior (1971).

Vorig seizoen boekte PEC tegen Sparta de eerste zege van het seizoen: 4-0. Breekpunt was een rode kaart voor Mica Pinto die een bal met de hand van de doellijn keerde in de blessuretijd van de eerste helft. De Sparta-verdediger kreeg rood en Reza Ghoochannejhad benutte de penalty.

Van de veertien keer dat Sparta naar Zwolle kwam voor een eredivisiewedstrijd verloor PEC er maar drie. Vijf jaar geleden was de laatste nederlaag: 0-3.

Aftrap: woensdag 21.00 uur

Vorig jaar won PEC met 4-0 van Sparta (Foto: Orange Pictures)

Cambuur – Heracles

Het is pas de vierde keer dat Cambuur en Heracles elkaar in Leeuwarden treffen op het hoogste niveau. De laatste ontmoeting liep in augustus 2015 uit op de ‘Oussama Tannane-show’. Tussen de 7e en 41ste minuut van de eerste helft scoorde hij vier keer en uiteindelijk won Heracles met 6-1. Alleen Adrian Dalmau slaagde er ook in om vier keer in één wedstrijd te scoren namens Heracles in de eredivisie.

In de eerste divisie speelden Cambuur en Heracles veel vaker tegen elkaar. In 2002 beleefde Rik Platvoet de avond van zijn leven. Heracles won met 1-7 en Platvoet was goed voor vijf goals.

Aftrap: donderdag 18.45 uur

Tannane maakte er in 2015 vier tegen Cambuur (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – AZ

FC Twente slaagde er de laatste zes jaar maar één keer in om thuis te winnen van AZ. Vorig jaar februari scoorden Giorgi Aburjania en Queensy Menig in het eerste half uur en die klap kwam AZ niet meer te boven, eindstand 2-0.

Een half jaar later was Twente dicht bij een punt. Een strafschop van Danilo betekende een kwartier voor het einde de aansluitingstreffer, 1-2. Een verwoed slotoffensief volgde. In de slotminuten leek AZ een penalty te krijgen na een overtreding waarvoor Jayden Oosterwolde de rode kaart ontving. De VAR draaide dat terug tot een vrije trap, maar ook die benutte Teun Koopmeiners, 1-3 dus.

Dit seizoen blijft AZ vooralsnog ver onder de eigen maat. Met slechts één zege staan de Alkmaarders zeventiende.

Aftrap donderdag 21.00 uur

Alle wedstrijden zijn deze week live te volgen op De Oosttribune bij Radio Oost.