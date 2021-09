Slachtoffer seksueel misbruik treedt uit anonimiteit na overlijden Sandra Timmerman

Fleur Soomers, onder dat pseudoniem bracht Jeanet Versteeg haar boek uit. Op het moment dat het boek bij de drukker lag, was het helemaal niet haar bedoeling om uit de schaduw te stappen en was Sandra Schuurman niet in beeld. Dat veranderde enkele weken voor de boekpresentatie, na het zien van de de documentaire De Gert en Hermien Story. Daarin vertelde Sandra dat ze in haar jeugd seksueel was misbruikt door haar vader.

Het verhaal van Sandra maakte grote indruk op Jeanet. Ze achterhaalde contactgegevens en stuurde de zangeres een bericht. "Ik schreef dat ik de documentaire had gezien. Dat ik was geraakt door haar verhaal en dat ik haar een exemplaar van mijn boek wilde aanbieden." Jeanet kreeg antwoord. "Ze zei dat ze op dat moment te druk om het boek in ontvangst te nemen, maar ze zou er op terugkomen."

Als slachtoffer van seksueel misbruik word je niet altijd geloofd Jeanet Versteeg

Bij de boekpresentatie in juli van dit jaar was een bekende van Sandra Timmerman aanwezig. "Zij was enthousiast over het boek en vond dat Sandra en ik elkaar moesten ontmoeten. Ze stuurde een appje naar Sandra", vertelt Jeanet. Ditmaal kwam er geen antwoord terug. "Een dag later hoorde ik dat ze in het ziekenhuis lag en weer een dag later dat ze was overleden."

Het overlijden van Timmerman bracht Jeanet aan het denken. "Waar ben ik mee bezig, waarom vertel ik mijn verhaal anoniem, terwijl zij zulke bekende ouders had? Als ik echt wat wil bereiken met mijn boek, maar ook met mijn eigen bedrijf (speakxperience, red.), dan moet ik er helemaal voor gaan en in alle openheid mijn verhaal vertellen."

Jeanet Versteeg bracht het boek uit onder haar pseudoniem Fleur Soomers. (Foto: Jeanet Versteeg)

In haar boek 'Wie zal haar vinden?' schrijft de Tubbergse over haar jeugd, waar seksueel misbruik als een rode draad doorheen loopt. Als klein meisje werd ze misbruikt door haar moeder. "Ik heb daardoor weleens het idee gehad dat mensen het daarom niet geloofden, want wie wordt er nou misbruikt door zijn moeder? Dan deden ze alsof ze mij geloofden, maar dan voelde ik dat het niet zo was en achteraf hoorde ik dan ook dat ze mijn hele verhaal flauwekul vonden."

Vrouw als dader

Seksueel misbruik door vrouwen komt minder vaak voor dan misbruik door mannen. Toch weet Jeanet dat ze geen uitzondering is. "Een paar dagen geleden kwam in het nieuws dat een Limburgse oppas een aantal zeer jonge meisjes heeft misbruikt en de wereldberoemde zangeres Witney Houston werd misbruikt door haar tante."

Op de ene of andere manier kleeft het seksuele misbruik aan haar. Als klein kind was het haar moeder die zich aan haar vergreep. Later zat ze in een pleeggezin waar de vader zijn handen niet thuis kon houden en ze werd zelfs een keer verkracht. Pas op haar zestiende vond ze de moed om haar verhaal te delen. "Ik vertelde het op school aan de leerlingenbegeleidster. Dat was op dat moment een grote opluchting, hoewel ik ook heel bang was."

Of ik zelf een sterke vrouw ben? Dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen Jeanet Versteeg

Het was nooit haar bedoeling om een boek te schrijven over haar ervaringen. Na een heftige bevalling en opnieuw herbelevingen van het misbruik, vertrouwde ze haar herinneringen toe aan het papier. "Dat is zo'n vijftien jaar geleden. Ik schreef alles van me af en op een gegeven moment dacht ik: 'als ik zo doorga, kan ik er ook een boek over schrijven', en van het een kwam het ander."

Victim blaming

In haar boek komt naast het misbruik een ander beladen onderwerp aan bod: victim blaming. "Als slachtoffer van seksueel misbruik word je niet altijd geloofd." Jeanet maakte het mee toen ze in het pleeggezin zat. "Mijn pleegmoeder las in mijn dagboek dat haar man aan mij zat. Maar niet hij, maar ik kreeg daar de schuld van. Ze zei dat ik hem had uitgelokt door de kleren die ik droeg. Ik was toen 14 en begon aan mezelf te twijfelen."

Als ervaringsdeskundige helpt Jeanet andere slachtoffers van seksueel misbruik. (Foto: eigen foto)

Ook later in haar leven zou ze te maken krijgen met victim blaming. "Het misbruik loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben ook een keer verkracht. Daarvan deed ik aangifte bij de politie. Een van de eerste vragen die ze stelden was welke kleren ik droeg en of ik heel zeker wist dat ik aangifte wilde doen, want dan komt iedereen het te weten."

Inmiddels heeft ze een verklaring voor het feit waarom zij meer dan eens het slachtoffer is van seksueel misbruik: "Dat heeft te maken met tonic immobilty. Op het moment dat iemand aan je zit, bevries je als het ware. Waar je normaal van je af zou slaan of weg zou lopen, daar verkrampen wij helemaal als het ware. Ik weet niet of ik het nu nog heb, want ik heb een goede behandeling gehad. Maar in het tehuis, waar ik het voor de tweede keer meemaakte met een jongen, verstijfde ik ook helemaal. Hij heeft dingen gedaan die ik niet eens bewust mee heb gemaakt. Het is alsof je uit je lichaam gaat."

Bijbelse tekst

De titel van haar boek werd bedacht door een vriendin die inmiddels niet meer leeft. "Het is afkomstig uit een bijbelse tekst, die gaat over een sterke vrouw. Of ik zelf een sterke vrouw ben? Dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen, maar mijn vriendin zegt dat het wel zo is."

Jeanet Versteeg is te boeken als spreker en ervaringsdeskundige via haar eigen bedrijf speakxperience. Haar boek is online te bestellen