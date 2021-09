Hengeloër verdacht van cokesmokkel in geprepareerde auto

17 juli, rond 21.30 uur. Agenten zien op de A1 bij Bathmen vanuit het westen een blauwe Citroen DS5 aan komen rijden. De dienders hadden kort ervoor een melding over die auto gekregen. Die luidde: 'Gerichte controle uitvoeren. Mogelijk een nauwkeurig onderzoek van het gesignaleerde object.'

Vers gespoten

Nadat het rijbewijs van de 24-jarige Hengelose bestuurder was gecontroleerd, begonnen agenten zijn auto te onderzoeken. De Hengeloër stuurde nog met 1 van zijn telefoons: : 'Ze zijn in de kofferbak aan het zoeken'. Uit dat bericht blijkt volgens het OM dat hij donders goed wist van de waardevolle lading. Deze telefoon is samen met een tweede in beslag genomen en onderzocht.

Even later ontdekken de agenten dat de bak aan de onderkant van de auto waarin het reservewiel hoort te zitten, vastgeschroefd is in plaats van gelast. Ook lijkt de metalen bak vers gespoten. Als ze de boel openschroeven, vallen er bruinkleurige pakketten uit. Naar later blijkt, 10 kilo cocaïne. De straatwaarde loopt in de tonnen aan euro's.

Kaken op elkaar

Bij de verhoren houdt de Hengeloër zijn kaken op elkaar. Hij wil de recherche niet vertellen van wie de coke afkomt en voor wie de lading bedoeld was. Hij zegt alleen dat 'ie z'n broertje heeft afgezet op Schiphol.

Volgens zijn advocaat Jeroen Michels is de drugs niet betaald door zijn cliënt. "Kijkend naar zijn vermogenspositie is hij niet gemachtigd om 10 kilo cocaïne aan te schaffen." Volgens Michels moet je de Hengeloër hooguit zien als koerier die mogelijk door een bepaalde groep gecharterd is, misschien voor een bepaald bedrag. "Maar op dit moment, nu cliënt vastzit, wegen de kosten bepaald niet tegen de baten op."

Verder vraagt de strafpleiter zich af waarom precies de auto van zijn cliënt in het politiesysteem stond. "Hij heeft geen strafblad. Hij had de auto pas twee maanden, zonder problemen." Michels vraagt zich daardoor af of de doorzoeking wel terecht was.

Onderzoek

Het politieonderzoek is nog niet helemaal afgerond. Zo wordt de partij drugs nog nader onderzocht. Ook moet nog worden bekeken of er DNA-sporen op zijn achtergelaten.

Het strafproces tegen de verdachte uit Hengelo dient eind november. Tot die tijd blijft hij achter tralies.