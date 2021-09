Studenten van Saxion ontwerpen Prinsjesdag-outfits voor Kamerleden Volt

Eind juni reageerden studenten van de opleiding Fashion en Textiles Technologies van Hogeschool Saxion op een tweet van Kamerlid Nilüfer Gündogan van Volt. De tweet was een oproep aan jonge ontwerpers om een outfit voor ze te ontwerpen voor Prinsjesdag.

De kleur van Europa

De vakantie is net begonnen voor de (oud-)studenten, als deze kans zich aanbiedt. Door middel van verschillende gesprekken met de Volt-fractie, komen ze erachter wat de wensen van de fractieleden precies zijn. Uiteindelijk ontwerpen de (oud-)studenten drie heel verschillende pakken.

"De pakken zijn heel verschillend, maar komen wel overeen qua kleur. We hebben gekozen voor blauw, de kleur van Europa. Daar staat Volt immers voor." Verder hebben de pakken weinig overeenkomsten. "Zo is het pak van mevrouw Koekkoek wat losser en die van Gündogan wat getailleerder met veel leuke details en borduursels waar veel handwerk inzit. Dat wilde ze graag."

Je moet toch een beetje binnen bepaalde lijnen blijven Steven Reinink

Een eigen stempel heeft Reinink niet echt op zijn pak voor Dassen kunnen plakken, behalve zijn voorkeur voor een visgraatstof. Doorgaans houdt hij van bijzondere, leuke accenten. "Zoiets als een gek stofje in een zak of een naad." Dat zat er bij het pak voor Dassen niet echt in. "Prinsjesdag is natuurlijk een formele dag, dan moet je toch wel een beetje binnen bepaalde lijnen blijven."

Hard werken

De (oud-)studenten hebben een aantal weken kunnen toeleven naar het moment, maar toen ze vanochtend de Kamerleden in hun pakken zagen lopen viel er toch wel een last van hun schouders. "Het was de afgelopen heel hard werken, tot in de late uurtjes soms", zegt Reinink. Logisch dat je je dan druk maakt over hoe het zal staan en of het wel goed past. "Maar toen we de Kamerleden in hun pakken zagen, waren we toch wel heel tevreden."

Bijzondere kans

Zo komt er een eind aan een spannend, maar leuk traject voor de (oud-)studenten. Het komt niet vaak voor dat je als student aan zo'n project mee mag werken. "Het was een heel bijzondere kans die ook een bepaalde druk met zich meebracht. Voor de Volt-fractie is dit de eerste Prinsjesdag, ook een bijzondere dag dus voor hun als Kamerleden."

Hoe ze de rest van de dag gaan invullen, weet Reinink nog niet helemaal. "Alle opties staan open, ik denk dat we lekker door Den Haag lopen en afsluiten met een drankje op het terras."

Kwartjes-kraag

De fractieleden van Volt waren niet de enigen die rondliepen in een Overijssels ontwerp. Ook CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland droeg iets uit de provincie. Haar rode jurk werd gesierd door een kraag, tas en armband gemaakt van kwartjes. De accessoires werden gemaakt door kunstenares Hinke Luiten uit Deventer.