Defensie stoomt Zwolse roeiers fysiek en mentaal klaar voor loodzware oceaantocht

In de loodzware trainingssessies van Defensie worden ze als buddy’s voorbereid op de roeitocht. Ze zijn tijdens de deelname aan de Atlantic Challenge in de boot volledig op elkaar aangewezen. Ze moeten ervaren hoe ze reageren als ze onder stress komen te staan.

Loodzware stresstesten

Bij één van de stresstesten, die Defensie speciaal voor de roeiers heeft gemaakt, worden ze in een uur tijd lichamelijk volledig afgemat om te ervaren hoe ze reageren als ze moe worden. Wat doet uitputting fysiek en mentaal bij hun zelf, maar ook bij de roeipartner? Doel van de training is ervaren en ontdekken hoe je elkaar straks door de moeilijke fysieke en mentale momenten tijdens de roeirace heen sleurt.

“We hebben een parcours uitgezet waarbij hun voornaamste beweging, het roeien, frequent voorkomt en waarbij ze een parcours lopen waarbij het hele lichaam fysiek wordt aangesproken. Een parcours om ze in korte tijd fysiek en mentaal aan hun taks te laten komen”, zegt Jan Versnel van de Koninklijke Landmacht. “Ze moeten weten wat er kan gebeuren als ze tot het gaatje gaan. Wat doet de vermoeidheid met je denkkracht en communicatie en hoe ga je onder die omstandigheden goed met elkaar om in de boot?”

Hij vertelt verder: “Ik denk dat ze fysiek en qua kennis en kunde best aardig voorbereid zijn, maar dat het mentale gedeelte het moeilijkst gaat worden. 5000 kilometer roeien in de open elementen op de oceaan, dat is heftig”, zegt de opleidingsinstructeur van Defensie.

Mentale uitdaging

“Vooral in de eerste helft van de etappe kan een stuk moedeloosheid optreden. Je positie op de digitale vaarkaart verandert niet snel, het weer zit tegen met storm, regen, stroming en veel wind, je materiaal breekt af, of je buddy krijgt iets, bedenk het allemaal maar. Met als gevolg dat de neerwaartse spiraal gaat inzetten en je mentaal onderuit gaat. Ik denk dat dat straks de grootste bedreiging is voor het succesvol volbrengen van de etappe”, aldus Versnel.

De sportinstructeur van Defensie, die de roeiers onderwerpt aan de pittige stresstest, vult aan; “Je ziet na een tijdje dat er tijdens de zware fysieke training fouten gemaakt gaan worden, het denkvermogen neemt af bij zware inspanning. Daar moeten ze zich bewust van worden."

Het doet pijn in al je spieren en je longen Tristan Sim

Sim: “Mijn krachten goed verdelen en de eindstreep halen, dat is voor mij de uitdaging. Ik heb in de oefening gemerkt dat ik naarmate ik vermoeider raak ook fouten ga maken. Simpele dingen lukken niet meer en dan moet je mentaal sterk zijn en opnieuw beginnen.”

Scherpbier: “In het begin zat ik tijdens de training ook veel te hoog met mijn hartslag, dan ga ik het niet redden. Het is me gelukt om mijn hartslag tijdens de oefeningen omlaag te brengen door iets anders te gaan roeien op de roeitrainer, maar ik heb wel last van een enorme verzuring in de armen. Dan merk je dat je daar echt niet blij van wordt.”

De Zwolse roeiers worden zowel fysiek als mentaal getraind door Defensie (Foto: Marielle Beumer)

“Het doet pijn, pijn in je spieren en in je longen", zegt Sim. "Je ervaart: ik ga het alleen niet redden je hebt elkaar nodig. Aidan is goed in navigatie ik ben weer goed in andere dingen en zo moet je elkaar tijdens de oceaantocht helpen. Daarom zijn we hier, om dat te leren."

Voeding, navigatie en persoonlijkheidstest

Afgezien van de fysieke en mentale stresstesten, krijgen de roeiers van Defensie ook informatie en inzicht in hun persoonlijke karakters. Wie zijn Tristan Sim en Aidan Scherpbier en hoe reageren ze op elkaar?

“Daarnaast leren ze het nodige van ons over voeding”, zegt Versnel. Want gedurende de overtocht zijn ze hoofdzakelijk aangewezen op gedroogd voedsel, dat aangemaakt moet worden met water. Het zijn voedselpakketten die Defensie ook tijdens oefeningen gebruikt. “Ze moeten weten hoe ze hun lichaam het beste voeden, en waar haken en ogen zitten in relatie tot de voeding die je nodig hebt en de voeding die je in de boot mee kunt nemen”, zegt Versnel.

Tritan Sim en Aidan Scherpbier in training bij Defensie (Foto: Marielle Beumer)

Ook een snelcursus navigatie en communicatie zijn onderdeel van de spoedcursus. "We geven tips en tools, wat je wel en niet moet doen, wanneer zijn verbindingen goed en wanneer niet”, aldus Versnel.

Ook de persoonlijke hygiëne aan boord is een belangrijk aandachtspunt. De mannen zitten minimaal 40 dagen zonder douche aan boord. "Jezelf schoonhouden en blijven verzorgen is heel belangrijk, anders gaat het mis. Ook besteden we tijdens de spoedcursus aandacht aan de klimatologische omstandigheden die je op de oceaan tegen kan komen tijdens de roeitocht."

Ultieme stresstest

"Wat doen extreme hitte en koude onderweg, waar moet je bij jezelf en de ander goed op letten?” Hij doelt daarmee op het gevaar van oververhitting en uitdroging bij extreem warm weer, maar ook op belemmerende koude en natte omstandigheden tijdens extreem slechte weersomstandigheden die de mannen tijdens hun race kunnen ervaren.

De ultieme stresstest voor de Zwolse roeiers volgt binnenkort als de twee medio oktober onder leiding van Defensie 60 uur lang onafgebroken gaan roeien op en rond het IJsselmeer. Het is de laatste training in de oceaanroeiboot waarmee ze op 12 december vertrekken voor de monstertocht over de Atlantische Oceaan. "Als we die ook goed volbrengen, weten we waar we staan", aldus Scherpbier.

RTV Oost volgt de twee Zwolse roeiers, die onder de naam Team Migaloo meedoen aan de Atlantic Challenge 2021, voor en tijdens de oceaan-roeirace. Bekijk alle verhalen in de online special.