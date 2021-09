Dit gebeurde met de motorrijder tijdens de Classic Race Demonstratie in Luttenberg

De 'klassieke racedemonstratie' is routinewerk voor de meeste coureurs. Doel is niet om zo snel mogelijk over de baan te racen, maar om zo constant mogelijk te rijden. Iedere ronde proberen je eigen ronde gemiddelde aan te tikken.

De Classic Race op de Luttenbergring (Foto: Alex Witteveen)

Het is daarom vreemd dat één coureur plotseling vaart mindert. Twee motorrijders achter de man, een Nederlander en een Belg, laten ook het gas los. Er is iets aan de hand. Hun vriend blijft maar remmen. Als hij bijna stilstaat, valt hij om.

De twee coureurs springen van hun motor en rennen naar hem toe. Ondertussen ziet ook de baancommissaris dat iemand op de grond ligt en geeft code rood af; de wedstrijd is afgelopen en de EHBO snelt de baan op. Al snel rukt ook de traumahelikopter en een ambulance uit.

Ambulancepersoneel

Ondertussen reanimeren de twee coureurs hun vriend, die roerloos op de grond ligt. Hartritmestoornissen, zien de EHBO'ers even later. Al snel neemt het ambulancepersoneel het over. Na een uur is de man stabiel genoeg, en brengt de ambulance hem naar het ziekenhuis in Zwolle.

Dit gebeurde afgelopen weekend tijdens de Classis Race Demonstratie in Luttenberg (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

"Dit is enorm indrukwekkend voor de coureurs, het zijn allemaal vrienden van mekaar", zegt Jeroen van Beek, bestuurslid van de organiserende Stichting Behoud Luttenbergring. "Ze komen elkaar continu tegen op dit soort evenementen. Nu zijn we ze vooral heel dankbaar."

Ziekenhuis

De man wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden. 24 uur later maken artsen hem wakker, om iets te drinken. Hij praat en is goed bij kennis. "Het gaat naar omstandigheden goed met hem", zegt Van Beek. "Vandaag gaan ze hem verder onderzoeken."

"Dat de andere coureurs zo snel reanimeerden, was cruciaal", zegt de organisator. "Als je je vriend zo ziet liggen is dat ingrijpend, maar ze reageerden zó snel. Het zijn helden, zo simpel is het."