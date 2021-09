Overijsselse kerken blij met versoepelingen: "Het zijn net koeien die weer de wei in mogen"

De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) lieten vandaag in een verklaring weten hun beleid aan te passen, nu de anderhalvemetermaatregel vanaf komend weekend vervalt. Zo is de gezondheidscheck en het verplicht registreren van kerkbezoekers vanaf zaterdag niet meer nodig. De anderhalvemetermaatregel is vervangen door een dringend advies: houd gepaste afstand.

Klaas van der Kamp, classispredikant voor Overijssel en Flevoland, constateert dat kerkbestuurders erg blij zijn met de positieve ontwikkelingen: "Het zijn net koeien die in het voorjaar voor het eerst in de wei mogen. Ze zijn er helemaal aan toe."

Klaas van der Kamp (Foto: eigen foto rtv oost)

Geen coronapas, wel vaccinatie-advies

De kerken gaan niet controleren of iemand gevaccineerd is. Scriba René de Reuver van de PKN : “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.” Volgens Klaas van der Kamp wordt dit principe breed gedragen: "We gaan niet scheiden, zo van 'jij mag wel en jij mag niet naar binnen'." Alleen bij evenementen wordt er om de coronapas gevraagd. Als de kerkgangers klachten hebben, dienen ze thuis te blijven.

We gaan niet scheiden, zo van: jij mag wel en jij mag niet naar binnen Klaas van der Kamp, classispredikant voor Overijssel en Flevoland

Ook in de rooms-katholieke kerk wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen in een verklaring. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren."

Gepaste afstand

Het interkerkelijk contact inzake overheidszaken (Cio) adviseert bij het openstellen van de kerken om niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken maar rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Daarbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar ventilatie. Het Cio verwacht dat er binnenkort nadere richtlijnen beschikbaar komen over ventilatie van kerkgebouwen.

Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen Scriba René de Reuver van PKN

Zowel de rooms-katholieke als de protestantse kerk gaan uit van het principe 'geef elkaar de ruimte'. Scriba René de Reuver van de landelijke PKN: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen."

Digitaal vieren als extra service

Hoe dat in de praktijk gestalte krijgt, is nog een hele opgave, zegt Van der Kamp. Als er ruimte voor is, kunnen kerken een gedeelte reserveren waar mensen op ruime afstand van elkaar zitten. "En koffiedrinken na de dienst kan bij mooi weer gewoon buiten." Kerken kunnen er ook voor kiezen niet alle zitplaatsen vol te zetten, aldus Van der Kamp.

Van der Kamp verwacht dat vieringen ook in de toekomst via internet te volgen zullen zijn. "Mensen zien wel de meerwaarde van ontmoeting en ze zijn gelukkig niet meer veroordeeld tot digitale bijeenkomsten. Maar ze zien ook de voordelen. En voor wie om gezondheidsredenen niet naar de kerk kan, is digitaal meevieren absoluut veilig." Veel kerkbestuurders beschouwen de digitale viering inmiddels niet meer als concurrent maar als aanvulling. "Het is een extra service."

Hoestscherm bij communie

In de rooms-katholieke kerk mag de communie weer met de hand worden aangereikt, maar het hoestscherm blijft gehandhaafd. Ook samenzang is weer mogelijk. Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest.