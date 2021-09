Eigenaren afgebrande horecazaken Nijverdal verbijsterd bij aanblik ravage: "We zijn alles kwijt"

In de letterlijk nog rokende restanten van hun huis en horecabedrijven blikt het stel terug. Toen gisteren rond het middaguur de brand uitbrak, was er niemand aanwezig, niet in het huis en niet in de horecazaken.

Die waren gesloten, omdat het echtpaar Van Faassen er even een paar dagen tussenuit zou gaan naar Oostenrijk. 'Zou gaan', want ze kwamen net aan op hun bestemming toen ze te horen kregen dat het helemaal mis was in Nijverdal.

De terugreis uit Oostenrijk was verschrikkelijk Erik van Faassen

Het nieuws sloeg in als een bom bij het stel. Ze maakten vanuit Oostenrijk meteen rechtsomkeert en keken bewust niet op social media. Ze wilden geen foto's en films zien, maar met eigen ogen zien hoe het terrein erbij lag aan de Koersendijk in Nijverdal.

Toen de eigenaren rond kwart over tien in de avond weer thuis kwamen, was de brandweer nog aan het blussen en zagen ze alleen maar ellende.

Alleen nog kleren voor twee dagen

Het sloeg in als een bom. Thuis is thuis niet meer. Alles is weg. "Ook de spullen van onze kinderen, alle mooie herinneringen zijn weg. Je huis waar je je veilig voelt, er is niks meer over. We hebben nu nog voor twee dagen kleren, maar dat komt wel goed."

Alles ging verloren bij de grote brand (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog volop gaande is, blikt het stel al een beetje vooruit: "We moeten het even een plekje geven en we komen sterker terug. We gaan sowieso opnieuw opbouwen. Het is nu lastig en als je dit zo ziet, denk je 'hoe dan'. Maar we blijven positief en we komen weer terug."

Dronebeeld van de smeulende restanten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Doneeractie

De doneeractie die gisteren meteen werd gestart, is voor het stel een steun in de rug. Een etmaal na de brand is al ruim 22.000 euro opgehaald. De eigenaren zeggen daarover: "Dat is echt niet normaal, heb ik geen woorden voor. Ik krijg er gelijk weer een brok in de keel van. Het is zo lief van iedereen dat ze zo meeleven. Dat is waanzinnig, ben ik zo dankbaar voor. Waanzinnig."