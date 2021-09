PEC Zwolle is klaar met hatelijke nullen: "Er komt een fase waarin het beter gaat"

Zeker als die wedstrijd de IJsselderby is. Zondag verloor PEC met 1-0 van aartsrivaal Go Ahead Eagles. "De teleurstelling was heel groot. We hadden het gevoel dat we het konden omdraaien in een wedstrijd tegen Eagles, dat gelijkwaardig aan ons zou moeten zijn. Dat is niet gelukt. Maar de volgende wacht alweer, dus het is onze taak en job om tegen de jongens zeggen: kop omhoog, we moeten verder."

Nog nooit meegemaakt

Langeler zelf oogt redelijk relaxed na de afsluitende training: "Het is niet zo dat we dit nooit hebben meegemaakt. In de staf weten we hoe het is om een fase niet te winnen, net zoals we weten hoe lekker het is om een fase wel te winnen. Bij de spelers zijn er wel een heleboel jongens die dit nog nooit hebben meegemaakt. Het is ook aan ons om over te brengen: er komt wel weer een fase waarin het beter gaat."

Blijven voetballen

Dan zal PEC zelf beter moeten dan afgelopen zondag in de IJsselderby. "Op een gegeven moment stopten we met voetballen. Onder druk van Go Ahead Eagles of door de entourage gingen we lang spelen. Dan komen we niet in onze kracht", vindt Langeler. "We moeten te allen tijde blijven voetballen om de aanvallers in stelling te brengen.

PEC Zwolle speelde dit seizoen al thuiswedstrijden tegen Ajax en Vitesse, de nummers één en vier van vorig seizoen. Op voorhand lijkt de kans op een resultaat wat groter tegen Sparta, de huidige nummer veertien van de Eredivisie. "Maar de mindset is natuurlijk wel wat anders. In de eerste wedstrijd tegen Vitesse hadden we iedereen fit en zaten we in een goede flow na een goede voorbereiding. Nu zijn we een stukje verder en is de stemming wat negatiever. We hebben heel veel mensen die niet mee kunnen doen, we hebben ook nog geen resultaat gehad. Dus in die zin zal dit ook gewoon een heel zware wedstrijd worden."

Saymak terug

Mustafa Saymak is wel weer inzetbaar na de liesblessure, die hij opliep in de uitwedstrijd tegen NEC. De middenvelder heeft echter nog maar een paar keer meegetraind, dus begint vermoedelijk op de bank.

Live op Radio Oost

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sparta begint woensdag om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.