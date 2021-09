Troonrede: extra geld voor bouwen en verduurzamen van huizen

Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede die hij uitsprak namens de demissionaire regering, onder meer gesproken over de woningmarkt. Hij noemde dat een van de grote, binnenlandse thema's die moeten worden aangepakt. Een thema dat ook in Overijssel urgent is. Voor woningbouw komt extra geld beschikbaar, zo zei de koning. "Om ervoor te zorgen dat er doorgebouwd kan worden."

Ook de stikstofproblematiek en kansenongelijkheid werden als belangrijke binnenlandse thema's genoemd. Daarnaast sprak de koning over "allesomvattende problemen", zoals klimaatverandering en ontwikkelingen op het wereldtoneel.

"De overspannen woningmarkt is een belangrijk voorbeeld van een binnenlands thema dat niet in een (regeer, red.)periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen, en vooral voor starters?", sprak Willem-Alexander. "De regering heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt via afspraken met gemeenten en provincies en met extra geld voor nieuwbouw. De uitvoering van dat beleid loopt door in het parlementaire jaar dat voor ons ligt."

Geld erbij

Vervolgens maakte hij dat concreet: "Door eerdere financiële impulsen worden meer dan 100.000 nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens één miljard euro extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden."

Later noemde de koning ook de zeven miljard euro die wordt vrijgemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat geld gaat naar verduurzamen van woningen, industrie en in het stimuleren van elektrisch rijden.

Sober

Prinsjesdag is dit jaar soberder dan anders, maar vergelijkbaar met vorig jaar. Vanwege corona ontbreken voor het tweede jaar op rij de rijtoer, de Ridderzaal en de balkonscène. En ook de inhoud van de troonrede is dit jaar soberder. Dat heeft te maken met de lange formatie en de demissionaire status van het kabinet. een demissionair kabinet mag alleen op de winkel passen en geen nieuw beleid maken.