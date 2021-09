Klusjesman Ruinerwold ook verdacht van mishandeling kinderen: "Konijn uit hoge hoed"

Vandaag ging de rechtbank in Assen verder met de zaak Ruinerwold, nadat ze in maart dit jaar de strafzaak tegen Van D. zelf beëindigde. Hij is niet in staat om terecht staan vanwege de gevolgen van een beroerte in 2016.

Misbruik en mishandeling

In oktober 2019 werden hij en zijn jongste zes kinderen ontdekt in een afgelegen boerderij in Ruinerwold, waar ze sinds 2010 woonden. B. en Van D. werden aangehouden. Van D. predikte zijn eigen geloof en heerste met harde hand. De kinderen kwamen het erf niet af en stonden niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Volgens de oudste van de zes en drie oudere kinderen misbruikte en mishandelde hun vader hen.

B. werkte al jaren als klusjesman voor Van D. Hij was meubelmaker en trouw aanhanger van het geloof dat Van D. predikte. Hij was huurder van de boerderij in Ruinerwold en verbouwde die ook. Verder deed hij de boodschappen voor het gezin.

Vrijheidsberoving

Ook in de jaren ervoor, toen het gezin in Meppel, Zwartsluis en Hasselt woonde, verleende B. als hand- en spandiensten. Hij hield de vader van het gezin met de vrijheidsberoving van de kinderen, stelt het OM. Volgens B. is hij onschuldig en konden de kinderen gaan en staan waar ze wilden.

Tijdens de regiezitting van vandaag presenteerde het OM de definitieve tenlastelegging in de zaak tegen B. Tot verrassing van zijn advocaat Yehudi Moszkowicz blijkt daaruit dat het OM de Oostenrijker nu ook verdenkt van mishandeling van de kinderen.

Konijn uit hoge hoed

Details over waar en wanneer en welke kinderen het slachtoffer zou zijn geworden, gaven de officieren van justitie in de rechtszaal niet. Een woordvoerster liet na afloop weten dat het gaat om het mishandelen van alle negen kinderen tussen 2007 en oktober 2019 in Zwartsluis, Meppel en Ruinerwold.

De mishandeling behelst fysieke en geestelijke mishandeling, alsmede het benadelen van de gezondheid, licht ze toe. Dit is een andere juridische kwalificatie van de al eerder verweten handelingen (vrijheidsberoving, red.). Het betreft dus niet een nieuw feitencomplex maar de feiten zijn anders geduid.

Dit komt als een konijn uit de hoge hoed, aldus Moszkowicz. Hij liet weten onaangenaam verrast te zijn dat het OM opeens de tenlastelegging wilde wijzigen. "Als ik dit eerder had geweten, had ik mij erop kunnen voorbereiden en het ook met mijn cliënt kunne overleggen", aldus de advocaat. Volgens hem is B. na zijn aanhouding ook nooit verhoord over de vermeende mishandeling.

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Josef B. (Foto: Novum / Persbureau Meter)

De verdachte klusjesman was zelf overigens niet bij de zitting. Voor hij kan zeggen of hij akkoord gaat met de nieuwe tenlastelegging, wil de Amsterdamse advocaat eerst met zijn cliënt overleggen.

Twee weken uitstel

De rechtbank geeft de advocaat twee weken de tijd om de nieuwe dagvaarding te bekijken en te laten weten of hij akkoord gaat. Als hij niet akkoord gaat, loopt de zaak vertraging op. Dan moet er een nieuwe regiezitting komen en gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak op 11 november niet door, kondigde de rechtbank alvast aan.

Behalve vrijheidsberoving van alle negen kinderen, vanaf 1989 tot oktober 2019 en de mishandeling, wordt B. ook verdacht van vrijheidsberoving van een landgenoot. Die zat lange tijd opgesloten bij het gezin in een loods in Meppel. De man werd onder meer opgehangen en opgesloten in een hok.