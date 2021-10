Nieuwe aanpak huisartsentekort werkt naar tevredenheid

Het huisartsentekort is iets wat al langer in de regio speelt. Er worden meerdere manieren onderzocht om dit probleem het hoofd te bieden. Zo bestaat sinds enkele jaren de campagne 'Huisarts in Twente'. Een andere manier waarmee geëxperimenteerd wordt is de oprichting van een holding die onder de FEA valt.

De holding is een tijdelijk noodverband dat een praktijk tijdelijk overneemt totdat er een nieuwe praktijkhouder is gevonden. Ondertussen voeren waarnemers de patiëntenzorg uit. Net als het ondersteunend personeel komen zij in dienst van de FEA. Ook is de FEA verantwoordelijk voor de administratie en de boekhouding.

De praktijk in het Medisch Centrum in Westerhaar is voor mij de perfecte match Theo Timmerman, huisarts

Overname gevonden

Vorig jaar september is de praktijk van dokter Nillissen op deze manier overgenomen door de FEA. Na verloop van tijd is er een nieuwe praktijkhouder gevonden. "We hebben daar veel geluk mee gehad. Daarnaast hebben we veel geleerd omdat alles vrij nieuw was", zegt directeur Janke Snel van de FEA.

Huisarts Theo Timmerman heeft uiteindelijk de praktijk in Westerhaar overgenomen van de FEA. Hij kwam daar in een gespreid bedje terecht. "Na achttien jaar in Brabant een praktijk gehad te hebben ben ik naar Nieuw-Zeeland vertrokken om een nieuw bestaan op te bouwen. Door corona is dat niet gelukt en ben ik weer terug in Nederland. De praktijk in het Medisch Centrum in Westerhaar was voor mij een perfecte match", zegt Timmerman.

Huisarts Theo Timmerman heeft de praktijk van de FEA overgenomen (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Voor Timmerman waren een aantal zaken van belang. "De huisvesting in het medisch centrum past goed bij mij. Ook de organisatie die er al stond was ideaal en er is in de toekomst geïnvesteerd. En dat laatste kom je lang niet overal tegen", zegt huisarts Timmerman.

'Commerciële partijen buiten de deur houden'

"We kunnen zeggen dat de pilot goed verlopen is. De komende tijd zullen we geen acuut probleem hebben. Maar we weten nu al wel wanneer we weer in actie zullen moeten komen", zegt Janke Snel van de Federatie Eerstelijnszorg Almelo.

Naast het feit dat de huisartsenfederatie de huisartsenzorg in de dorpen wil behouden proberen ze door middel van de holding ook commerciële partijen buiten de deur te houden. "De commerciële zorg is een andere soort zorg dan waar wij voor staan. Het draait daar vooral om efficiency. Veel zorg wordt daar bijvoorbeeld digitaal afgehandeld", zegt Snel. "Door met de holding een gestopte huisartsenpraktijk tijdelijk te runnen staan wij garant voor zorg die aan onze kwaliteitseisen voldoet."