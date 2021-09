Gaat er nu teveel afvalwater in de overgebleven injectieputten in Twente?

Nu de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op last van het Staatstoezicht op de Mijnen nog meer injectieputten gesloten heeft, wordt het steeds lastiger om het afvalwater uit de Drentse oliewinning kwijt te kunnen. Voor iedere injectieput is in vergunningen vastgelegd hoeveel afvalwater de NAM kwijt kan. Er zijn toenemende zorgen dat de NAM de hoeveelheden in die vergunningen overschrijdt. Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) stelt hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Omwonenden van de injectieputten en leden van de stichting Stop Afvalwater Twente vragen het zich al langer af. Toen de NAM in 2011 begon met de injectie van afvalwater in de oude en lege Twentse gasvelden, waren er tien putten waar geïnjecteerd kon worden. Door verschillende problemen is dat aantal putten in de loop der jaren al flink afgenomen. Nu recent ook de staat van de laatste paar overgebleven injectieputten door de toezichthouder onder een vergrootglas zijn gelegd, wordt de druk op de oliewinning erg groot.

Gaan die miljoenen kubieke meters afvalwater nu allemaal in de overgebleven putten? En mag dat wel?

Restanten uit de oliewinning

Het afvalwater komt tegelijk met de gewonnen olie omhoog en eenmaal van de olie gescheiden moet het direct worden afgevoerd. Het gaat om duizenden kubieke meters water per dag en de NAM heeft geen andere opslagruimte dan de Twentse oude gasvelden. Zonder injectieputten om het afvalwater te dumpen, ligt de oliewinning in het Drentse Schoonebeek compleet stil.

Tegelijk wil de NAM zoveel mogelijk olie blijven winnen om de investeringen terug te verdienen en om winst te kunnen maken. De druk op de laatste twee injectieputten in Twente is dus erg groot.

Maximale hoeveelheid

Overijssels Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) meent in de winningscijfers terug te lezen dat er nu mogelijk meer afvalwater in de overgebleven injectieputten gaat dan maximaal in de vergunning is toegestaan. Met name put ROW7 aan de Tramweg in Rossum lijkt meer water te verwerken dan vergund is. Robert Jansen wil van de provincie weten hoeveel water er nog geïnjecteerd mag worden en wat de provincie doet bij eventuele overtredingen van die vergunning. Volgens hem wordt injectieput ROW7 al vijf jaar langer gebruikt dan volgens de vergunning maximaal is toegestaan.

Hoeveel m3 mag NAM volgens de geldende vergunning nog injecteren in ROW7 ? Statenlid Robert Jansen (GroenLinks)

Het Statenlid heeft daarom een serie schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Jansen wil weten of het college van Gedeputeerde Staten ervan op de hoogte is dat de vergunning voor put ROW7 een maximaal gebruik van vijf jaar aangeeft en dat dat gebruik nu al tien jaar duurt. Hij wil weten hoeveel afvalwater de NAM in de resterende putten maximaal mag injecteren. Het Statenlid vraagt zich verder af of het dubbele aantal jaren dat de put in gebruik is ook gevolgen heeft voor de kwaliteit en de veiligheid van de put.

Verscherpt toezicht

Intussen doet de NAM onder verscherpt toezicht onderzoek naar de staat van de overgebleven injectieputten in Twente. Dat verscherpt toezicht werd ingesteld toen het Staatstoezicht op de Mijnen ontdekte dat de NAM fouten heeft gemaakt. Een gescheurde injectieput is nog jaren in gebruik geweest terwijl de NAM had kunnen en moeten weten dat er schade was ontstaan.