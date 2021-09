Boekeloër jaar de cel in na levensbedreigende brandstichting op camping bij Enschede (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Een voormalig inwoner van Boekelo is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De 46-jarige man stak in de nacht van 20 december vorig jaar een caravan in brand op een camping vlakbij Enschede.

Drie meter van het vuur lag een gezin met kinderen te slapen in hun caravan. Zij konden op tijd gewaarschuwd worden en raakten niet gewond. Volgens de rechtbank was hun leven wel in gevaar.

De inmiddels op de Antillen wonende Boekeloër had eerder die avond spullen uit de caravan gestolen. Hij stak de caravan in brand om sporen van die inbraak te wissen. De man had tien flessen bier op toen hij brand stichtte. De veroordeelde was tot het vorig jaar december nooit in aanraking gekomen met de politie of justitie.

De oud-Boekelöer werd meteen herkend toen beelden van een bewakingscamera bekeken werden. De man had een jaarplaats op de camping en was goed bevriend met de eigenaresse van de afgebrande caravan. Hij moet haar de schade van ruim drieduizend euro vergoeden.