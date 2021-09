Wanneperveense eigenaar van in brand gestoken horecapand De Blauwe Hand aangehouden

De politie heeft de eigenaar van de afgebrande horecagelegeheid De Blauwe Hand in Wanneperveen aangehouden. Dat melden bronnen aan RTV Oost. De Blauwe Hand brandde deze zomer volledig af, nadat een brandbom op het dak was gegooid.

De politie wil de aanhouding (nog) niet bevestigen. "We zijn terughoudend in dit onderzoek. Over één of enkele dagen kunnen we er meer over zeggen", is de officiële reactie. Advocaat Korvinus van de Wanneperveense horecaman is niet bereikbaar. "Hij is bij een verhoor."

Opgelucht

In de Blauwe Hand was een hotel gevestigd. Daar verbleven tijdens de brand zeven arbeidsmigranten. Ze werden gewaarschuwd door een brandalarm en konden op tijd naar buiten. De uitbaatster van het hotel is opgelucht dat de eigenaar van het pand is opgepakt.

Kort voor de brand had de uitbaatster te horen gekregen dat ze uit het pand moest. De eigenaar was zijn hypotheekverplichting niet nagekomen. De Blauwe Hand zou worden geveild.

Witte Corsa

Vrijwel iedereen in het dorp vermoedde direct al dat de eigenaar achter de brand zat, "om verzekeringsgeld op te strijken". Hij zou al vaker betrokken zijn geweest bij soortgelijke branden.

Vlak voordat de brand uitbrak in Wanneperveen reed een auto, een witte Opel Corsa, vanaf het pand richting Meppel. Volgens bronnen heeft de stiefzoon van de horecaman een dergelijke auto en woont zijn partner in Meppel. Daar is hij vanochtend ook aangehouden.

Van Gogh

Twee weken geleden moest de Wannepervener nog voor het gerechtshof komen, omdat hij een schilderij met valse papieren voor 15 miljoen euro wilde verkopen als een echte Van Gogh. Het OM eiste bijna een jaar cel tegen hem. Morgen doet het Hof uitspraak in die zaak.