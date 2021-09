Gedeputeerde Van Hijum in dubio na Troonrede: "Ongemakkelijk gevoel"

De Troonrede van koning Willem-Alexander stipt de belangrijke punten van deze tijd aan, zoals de woningmarkt en de stikstofproblematiek. Dat vindt gedeputeerde Eddy van Hijum. Toch houdt Van Hijum een dubbel gevoel over aan deze Prinsjesdag. "Je hebt het ongemakkelijke gevoel dat voor de echt ambitieuze plannen voor de grote vragen van deze tijd de energie ontbreekt omdat er nog geen nieuw kabinet is."

Met de grote vragen doelt Van Hijum op de woning- en arbeidsmarkt, stikstofproblematiek en de energievoorziening. Omdat er momenteel nog een demissionair kabinet is, worden er geen grote plannen gemaakt. "Kijk naar de stikstofproblematiek. Het is echt zo dat het perspectief voor de boeren ontbreekt. Daar zal echt een nieuw kabinet snel werk van moeten werken om te voorkomen dat de boel hier stilvalt en we niet kunnen werken aan natuurherstel wat hier echt nodig is."

Voor de woningmarkt geldt hetzelfde. Eerder was al bekend dat er geld is voor de bouw van 100.000 woningen en er is 1 miljard euro beschikbaar. "Mijn collega Monique van Haaf is met steden, corporaties en woningbouwsector plannen te ontwikkelen om die daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Daar de schouders onder te zetten is ongelofelijk belangrijk. Daarvoor heb je wel een regering nodig die actief aan het touw trekt. Het duurt gewoon veel te lang."

'Vergeten'

"Het wordt hoog tijd dat politiek Den Haag de boel bij elkaar raapt en gewoon zichzelf er toe zet om Nederland een nieuwe regering te geven. Veel grote problemen liggen om een oplossing te wachten." Van Hijum ziet ook nog lichtpuntjes. "Voor energie en klimaat zie ik zeven miljard worden uitgetrokken. Maar ook daarvoor geldt weer: het kabinet wil wel 750 miljoen uitgeven voor een nieuwe waterstofstructuur, maar ik lees niets hoe een regio als Oost-Nederland hierop kan aansluiten. Ook wij hebben veel industrie en bedrijven die graag van het gas af willen en over willen schakelen op waterstof. Die lijken in de plannen te zijn vergeten."

Voor de verkiezingen vroegen Van Hijum en collega's in Overijssel en Gelderland aandacht voor de regio. Maar voordat hier iets van gemerkt wordt, moet er eerst een nieuw kabinet komen. "Ons aanbod, dat we samen met Gelderland, regio's en kennispartners hebben gedaan, laat zien dat er ontzettend veel ambitie is voor de vraagstukken van deze tijd. Op die punten moet een kabinet echt beleid ontwikkelen en afspraken maken met ons als regio's. En dat duurt echt te lang."