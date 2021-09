Ook trainer Kees van Wonderen blijft wisselen in elftal GA Eagles

"Toch ben ik benieuwd hoe onze ploeg PSV pijn kan gaan doen en die mogelijkheden liggen er. Maar in principe verliest een topclub geen twee keer op een rij, want dan is het crisis", zegt Van Wonderen over de situatie in Eindhoven. PSV verloor afgelopen week met 4-0 thuis van Feyenoord, waarbij trainer Roger Schmidt onder vuur kwam te liggen van de eigen aanhang na zijn veelbesproken wissels.

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen (Foto: Orange Pictures)





Wissels

Ook trainer Kees van Wonderen gaat zijn elftal weer wijzigen. Het is echter nog ongewis wie hij gaat vervangen in het team ten opzichte van afgelopen zondag. Bij Go Ahead Eagles ontbreekt alleen Jacob Mulenga wegens een blessure.

De Oosttribune

De wedstrijd is te volgen via de De Oosttribune met onder meer commentaar van huisanalist Jan van Staa. De wedstrijd in Deventer begint om 18.45 uur.