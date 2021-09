Werkstraf geëist tegen man die 'eigen kwekerijen' in Oldenzaal en Enschede meldt bij politie

Tegen de man die de politie heeft getipt over hennepkwekerijen in Oldenzaal en Enschede heeft de officier van justitie een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. De 40-jarige man was de huurder van de woningen waar de kwekerijen zich bevonden. Hij ging zelf naar de politie, maar de officier geloofde weinig van de verhalen van de verdachte.

De politie rolde in januari 2019 twee hennepkwekerijen op aan de Engelwortel in Oldenzaal en Porseleinvlinder in Enschede. In Oldenzaal werden in vijf kweekruimtes meer dan negenhonderd planten aangetroffen, terwijl er in Enschede meer dan driehonderd planten stonden in drie ruimtes.

Contant geld

Opmerkelijk was dat het de huurder van beide woningen was die de politie tipt. De man meldde zich op het bureau in Oldenzaal en biechtte de kwekerijen op. En passant wees hij agenten ook nog eens op 25.000 euro aan contanten in zijn kofferbak.

Bij de behandeling van de rechtszaak werd duidelijk dat er vooral heel veel vraagtekens zijn bij de vondst van de beide plantages. Zo heeft de 40-jarige geen helder verhaal waarom hij al jarenlang twee woningen in Twente huurde.

Stripper

En dat terwijl het ook geen goedkope woningen waren, bij elkaar was de jaarlijkse huur bijna 30.000 euro. Net zoveel als de verdachte in 2018 bij de belastingen opgaf als netto inkomsten uit zijn werk als stripper.

Dat beroep is wel de verklaring voor de grote hoeveelheid contant geld legde de man uit. Als stripper krijg je voornamelijk in contanten uitbetaald. Door zuinig te leven en goed te sparen heb je volgens hem uiteindelijk zomaar 25.000 euro bij elkaar gespaard.

Naamkaartje

De hennepkwekerijen, die waren niet van hem maar van 'derden' zei hij. En die 'derden' zijn mensen wiens namen hij uit angst niet durft te vertellen. Dat er maar weinig aanwijzingen zijn dat er anderen bij betrokken zijn doet de man voor de rechtbank in Almelo af met een "u denkt toch niet dat ze hun naamkaartje achter laten?"

De officier van justitie ging er niet in mee. Hij eiste, naast de werkstraf en voorwaardelijke celstraf, dat de in beslag genomen 25.000 euro wordt afgepakt, omdat het crimineel geld is.