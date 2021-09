Het droomhuis van kanaalbewoner Hans bleek een nachtmerrie: "Je wordt radeloos"

Damwanden, piping, klapankers en talloze onderzoeken. Wie het nieuws rond kanaal Almelo-De Haandrik in de gaten houdt, raakt door alle vaktermen het spoor soms bijster. Maar achter alle berichten schuilen de verhalen van zo'n 400 gezinnen. Het zijn verhalen van mensen die al jaren leven in een huis dat letterlijk onder hun voeten wegzakt. Vandaag het verhaal van Hans Foekema uit Vroomshoop.

"Alles leek perfect. Het huis was echt iets wat we zochten", blikt Hans terug. Eind 2018 kochten hij en z'n vrouw hun droomhuis pal aan het kanaal. Een buitenkansje. "Het is heel moeilijk om een woning te vinden met een slaapkamer en een badkamer beneden", legt Hans uit, die zelf slecht te been is.

Het droomhuis van Hans en z'n vrouw is inmiddels al ruim twee jaar een bouwval:

Elke automobilist die met vijftig kilometer per uur langs het huis sjeest, zal niets in de gaten hebben. Maar wie de deur naar Hans' woonkamer opent, kan niet om de schade heen. "We hebben een gat in de vloer geboord en met een cameraatje gekeken. Toen zagen we een heleboel ellende. Daarna hebben we de vloer eruit gebroken om te zien wat er allemaal aan de hand was. Toen schrokken we en hebben we alles stil gelegd."

Bouwkundig rapport

Hoe kon het zo mis gaan? Het bouwkundig rapport telde 38 pagina's en niets wees op ernstige schade. "Er stond wel iets in over een verzakking, maar dat zou niet verder gaan. We hebben allemaal nieuwe kozijnen gekocht. Die staan in de garage met glas en al. Maar ze kunnen er niet in, want het huis staat scheef." Inmiddels is de woning veertien centimeter verzakt.

De ruimte die de leefkeuken had moeten worden, is een bouwput. De aangebouwde slaapkamer op de begane grond doet al die tijd al dienst als woonkamer. Hans en zijn vrouw slapen noodgedwongen boven, iets wat ze juist niet wilden. In hun bijkeukentje koken ze. "Ik bak graag, maar zit nu met een magnetronnetje te kloten."

Van alle verbouwplannen die ze hadden toen ze het huis kochten, is nog niets terecht gekomen. De rem werd keihard voor ze ingetrapt. Wat doet dat met een mens? "We eten al twee jaar met het bord op schoot. Je zit constant op elkaars lip. Dat geeft spanning. Je kan niet weg. Dat snapt de provincie niet."

Ideale oplossing?

Het huis van Hans en z'n vrouw is dusdanig beschadigd dat de provincie een bod heeft gedaan om het stel uit te kopen. "Maar ze komen met een bod waar wij nog geen tussenwoning van kunnen kopen. Dus dat is waanzin."

Hoe zien zij de toekomst dan voor zich? "De ideale oplossing voor ons is een tijdelijke woonunit in de tuin. Dit huis slopen, nieuw fundament eronder en een kubuswoning erop. Dan zijn wij tevreden en dat is het goedkoopst voor iedereen. We hoeven er niet rijk van te worden, maar de boel moet opgelost worden. Wij willen gewoon een normale woning hebben."