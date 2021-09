Enschede en Münster geven elkaar het ja-woord: partnerschap is officieel beklonken

De 'verloving' was er al met de ondertekening van een 'letter of intent' in 2017. Met deze vriendschapsverklaring spraken Enschede en Münster destijds al uit om meer met elkaar op te trekken. En dat is gelukt. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau waren er verschillende uitwisselingen en Münster staat zelfs op de nominatie om als aandeelhouder tot de afvalenergiecentrale van Twence toe treden.

Treinverbinding krijgt voorrang

Maar de grensoverschrijdende samenwerking vraagt om meer. En dat betekent ook dat er geldstromen vanuit de EU binnen moeten worden gehaald. Dat gaat een stuk makkelijker als er sprake is van een officiële partnerschap. Dus verklaarden de steden vandaag in het stadhuis van Münster - vanwege corona zo'n anderhalf jaar later dan gepland - elkaar de liefde.

"Een goed begin van een goede toekomst", zegt Onno van Veldhuizen na de ondertekening van het verdrag, een van zijn laatste officiële daden als burgemeester van Enschede. Een van de belangrijke projecten waar de partnersteden zich op gaan richten is de totstandkoming van een intercityverbinding tussen Zwolle en Münster, uiteraard via Enschede. "Met deze en soortgelijke projecten zullen we nog veel blijdschap met elkaar delen", aldus Oberbürgemeister Markus Lewe van Münster.

Derde partnerstad voor Enschede

Het officiële partnerschap is een nieuwe stap in de samenwerking tussen beide steden. Voor Münster is Enschede de tiende stad waarmee zo'n verdrag is afgesloten. Na Palo Alto (VS) en Dalian (China) is Münster voor Enschede pas de derde officiële partnerstad.

Enschede is wekelijks een geliefde uitvalsbasis voor winkelende Duitsers uit de gehele grenssteek. Universiteitsstad Münster is met een heuse leerstoel Nederlands juist op de westerburen georiënteerd. Bovendien betekende de Vrede van Münster in 1648 feitelijk de erkenning van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een voorloper van het huidige koninkrijk.