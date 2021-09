Azc Azelo toch weer in beeld: mogelijk jaar lang opvang van driehonderd Afghanen

Mogelijk worden in het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo driehonderd Afghanen opgevangen. Het college heeft een verzoek in beraad van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het verzoek ligt zeer gevoelig. Eind vorig jaar beloofde wethouder Kotteman nog aan de raad dat het gebouw in Azelo niet meer in beeld zou komen als opvanglocatie voor vluchtelingen.

Maar nu blijkt Azelo toch weer een optie. "Omdat het voormalige azc Azelo op zeer korte termijn in gebruik kan worden genomen, willen wij u dan ook dringend verzoeken om medewerking te verlenen aan het op korte termijn en tijdelijk inzetten van deze locatie als noodopvang", staat in de brief aan het gemeentebestuur.

Maximaal een jaar

Het gaat om de opvang van uitsluitend Afghanen en/of gezinnen, maximaal driehonderd voor een periode die niet langer dan een jaar zal duren. De gemeente, intussen eigenaar van het gebouw, verhuurt die periode het pand aan het COA.

Het college kreeg de brief vorige week woensdag. Vanavond lichtte burgemeester Pierik van Borne de gemeenteraad in over het verzoek dat het college heeft gekregen. Het college moet nog een besluit nemen. Dat zal voor het weekend gebeuren. Daarna is het aan de raad om het plan goed te keuren.

Onrust

Het leidt ongetwijfeld weer tot een boel onrust onder omwonenden die bij hun standpunt zullen blijven. Ze zitten niet te wachten op de komst van asielzoekers. Meerdere keren heeft het voormalig jongensinternaat dienst gedaan als azc. De bewoners denken telkens dat het klaar is, maar worden dan toch weer verrast door het college met de mededeling dat er opnieuw plannen zijn voor de opvang van vluchtelingen in het pand.

Ook nu kwam de mededeling van het gemeentebestuur als een verrassing. "Vanmiddag hals over kop naar het gemeentehuis geweest", stelt een omwonende. Daar volgde informatie over het verzoek dat de gemeente heeft gekregen.

Insprekers

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, volgende week, kunnen insprekers hun mening geven over het voorstel van het gemeentebestuur. Te verwachten valt dat omwonenden dan opnieuw op de barricaden zullen klimmen.

Op dit moment wordt het gebouw anti-kraak bewoond. In juli werd bekend dat het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo het komende half jaar nog niet zou worden gesloopt. Op de valreep hadden zich diverse initiatiefnemers gemeld met interessante plannen voor de azc-gebouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Borne wilde ze een half jaar de tijd geven om de ideeën verder uit te werken. Dat wordt mogelijk nu een half jaar langer.

Meer asielaanvragen

De staatssecretaris wijst er in de brief aan de gemeente Borne op dat er behoefte is aan de opvang van extra asielzoekers omdat meer mensen asiel aanvragen, onder anderen uit Afghanistan. Bovendien verblijven statushouders langer in asielzoekerscentra door de de krapte op de woningmarkt. " We verwachten hierdoor op zeer korte termijn niet langer asielzoekers op te kunnen vangen. "

In augustus van dit jaar ging er ook al een brief van de regering naar alle gemeenten in Nederland. Het kabinet riep provincies en gemeenten toen op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die weg konden uit asielzoekerscentra.