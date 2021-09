Voetbalsters vieren in IJsland eerste zege onder bondscoach Parsons

De Nederlandse voetbalsters hebben de eerste overwinning onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons geboekt. Met de Oldenzaalse Jill Roord in de basis versloegen de Oranjeleeuwinnen IJsland met 0-2 in Reykjavik. Daniëlle van de Donk opende de score in de 23ste minuut, op aangeven van Jackie Groenen die zelf in de 65ste minuut het duel besliste.

Nederland was sterker dan IJsland. Vivianne Miedema, goed voor 10 doelpunten op de Olympische Spelen, was in de openingsfase dicht bij de openingstreffer. Miedema maakte afgelopen vrijdag het enige doelpunt van Oranje in eerste duel met Tsjechië (1-1) in de WK-kwalificatie.

Spitse

Tegen IJsland kreeg Sherida Spitse de voorkeur boven Shanice van de Sanden. Spitse maakte haar uitverkiezing waar. Ze strooide met goede passes maar had na een klein uur ook de 0-2 moeten maken. Spitse schoot echter naast in kansrijke positie.

Dubbele cijfers

Parsons is de opvolger van Sarina Wiegman, die nu de Engelse voetbalsters onder haar hoede heeft. Met Wiegman op de bank haalde Engeland dinsdag de dubbele cijfers tegen Luxemburg (0-10). Monsterscores komen geregeld voor in het vrouwenvoetbal. In de poule van Nederland haalde Tsjechië dinsdag stevig uit tegen Cyprus (8-0).