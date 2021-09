College Borne vreest dat Rijk zelf opvanglocatie uitkiest als azc niet opnieuw open gaat

Dinsdagavond werd bekend dat er mogelijk toch driehonderd Afghanen worden opgevangen in Azelo. Het college kan dit zonder tussenkomst van de gemeenteraad beslissen, maar legt het toch aan de raad voor.

Het college doet dit vanwege de 'vertrouwenskwestie' die ontstond rondom het dossier; wethouder Kotteman verbrak verschillende keren zijn belofte om het azc te sluiten.

Brief uit Den Haag

Maar nu blijkt Azelo toch weer een optie. Aanleiding is een brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, met het dringende verzoek om het pand tóch beschikbaar te stellen.

Het pand in Azelo (Foto: RTV Oost)

De brief leidde tot een verhitte discussie in het college, bekent Kotteman. "We hebben er uitvoerig over gesproken, met mixed emotions: Getergd, boos, verdrietig. Maar we kennen ook de beelden op tv. Dat speelt allemaal mee."

Wanneer komt er een eind aan? Wim Jansen, Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo

De heropening van het azc betekent dat Borne opnieuw haar belofte verbreekt. "Wat eerder gebeurd is, heeft een deuk in het vertrouwen in de lokale overheid opgeleverd", zegt Kotteman. "We willen dat vertrouwen herwinnen, en dit maakt 't er niet makkelijker op."

"Maar aan de andere kant moeten we ook bekijken wat we voor deze mensen kunnen betekenen", zegt hij. "Het is een groot dilemma; het humanitaire tegenover gemaakte afspraken."

'Rijk kiest locatie'

"We kunnen nu nog regie voeren. Als we niet meewerken, weten we niet wat er over een maand gebeurt. In 2015 werden de sporthallen gevorderd, toen kon de sportvereniging de hal niet meer gebruiken. Als de nood weer zo hoog wordt, sluit ik dat ook dit keer niet uit. Daar heb ik nu geen zicht op. Ik hoop niet dat het nodig is."

Wim Jansen kan het moeilijk begrijpen. Als secretaris van Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo was hij dinsdag bij de bekendmaking van het collegebesluit. "Er zijn toch wel meer gebouwen in Nederland die we kunnen gebruiken? Bovendien heeft COA in het verleden héél uitdrukkelijk gezegd dat het volkomen ongeschikt is voor asielzoekers."

Dertig jaar opvang

"Wanneer komt er wel een eind aan dan?" zegt Jansen. "Na dertig jaar opvang komt er geen einde aan. Er was echt niet continu trammelant, maar er is wel een en ander gebeurd."

Het 'regie-argument' van het college maakt weinig indruk op Jansen. "Ja, het Rijk kan een pand aanwijzen. Maar dan moet het probleem echt veel groter zijn. Het COA zegt vaker dat er ruimte tekort is, en een maand later staan er weer centra leeg."

De gemeenteraad van Borne praat dinsdag over het plan om het azc opnieuw te gebruiken als opvanglocatie.