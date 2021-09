Heeft deze Enschedese school dé oplossing voor hangjeugd?

De huiskamer van de school, het moet dé oplossing zijn om leerlingen van straat te houden en te vermaken, in de school. Poolen, airhockey spelen of een potje FIFA op de Playstation, het kan nu allemaal op school en na schooltijd.

Neem een kijkje in de huiskamer van de school:

'Thuis is het toch anders'

"We hebben dit als oplossing bedacht omdat we merkten dat leerlingen zich steeds vaker verveelden na schooltijd. Het coronavirus speelde hierin ook een rol, omdat de thuissituatie veranderd was bij veel leerlingen. Ineens zitten de ouders bijvoorbeeld de hele dag thuis te werken", legt Floor-Mulder uit.

Een lokaal volledig omgetoverd tot woonkamer. Met graffiti op de muren, een bank, zitzakken en natuurlijk spellen. "Sinds de start vorige week weten leerlingen de ruimte al vaak te vinden", vult Hennie Rohaan van de school aan. "Maar het is niet alleen spellen spelen of met elkaar kletsen. We hebben ook een stilteruimte waar leerlingen in alle rust huiswerk kunnen maken. Ook daar is al veel animo voor."

Het zou natuurlijk mooi zijn als dit overal een groot succes wordt Hennie Rohaan, Bonhoeffer College Geessinkweg

Een van die leerlingen is Dean van den Tol. "Ik ben hier nu al de beste in het airhockeyen", zegt hij lachend. "Ik vind het leuk om hier met anderen spellen te spelen. Ook leerlingen die ik nog niet kende. Thuis is het toch anders." Lotte Snellers vult hem aan: "Het is super gezellig omdat je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Het is echt een kamer voor iedereen".

'Vervelende poepzakken'

De huiskamer voor de school is niet alleen erg leuk en gezellig, maar ook een aanwinst voor jongerenwerkers. Mario Delogu van Alifa grijpt deze kans om in contact met leerlingen te komen. "Hier spreken we niet alleen de 'vervelende poepzakken' die we tegenkomen op straat, maar ook gewoon veel andere jongeren. Je leert ze kennen, maakt een praatje en speelt een spel met ze. Voor ons handig en voor de leerlingen gewoon leuk. En er zijn natuurlijk leerlingen die gewoon even een luisterend oor nodig hebben. Voor hen zijn wij er ook."

Het Bonhoeffer College nam dit initiatief samen met Alifa en de gemeente Enschede. Ze hopen een voorbeeld te zijn voor andere scholen. "We kregen al bericht vanuit de gemeente dat ze dit op meer scholen willen doen", zegt Rohaan. "Het zou natuurlijk mooi zijn als dit overal een groot succes wordt."