Rekenkamer: provincie had bij opwaardering kanaal meer rekening moeten houden met bewoners

De opwaardering van het kanaal tot 700 ton was van 2009 tot 2018 een reguliere klus voor de provincie. "Pas toen er heel veel schademeldingen binnen kwamen, veranderde de houding van de provincie", aldus Michael Mekel, voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland. Vanaf dat moment waren zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten nauw bij het project betrokken.

Omvang projectteam

De Rekenkamer acht de provincie prima in staat om een project van deze omvang uit te voeren, hoewel er vraagtekens zijn over de omvang van het projectteam bij de provincie. "Overijssel heeft het project heel bewust opgeknipt in verschillende onderdelen. Uit financieel oogpunt en om ervoor te zorgen dat ook kleinere partijen uit de eigen regio het werk konden uitvoeren. Als je die keuze maakt, dan moet je wel zorgen voor voldoende capaciteit in huis." Gezien het kleine projectteam lag de keuze om de opwaardering in verschillende onderdelen op te knippen niet voor de hand.

Inschatten van risico's

Er vallen volgens de Rekenkamer ook lessen te trekken uit de wijze van het inschatten van de risico's door de provincie. Ook hierbij lag de focus voornamelijk op tijd, geld en kwaliteit. Er is onvoldoende rekening gehouden met de impact voor de omgeving. Bovendien vraagt de Rekenkamer zich af welke waarde de provincie hechtte aan de risicoanalyses. "Je begint meestal met het laten onderzoeken van activiteiten die hoge risico's met zich meebrengen, maar de provincie ging ook aan de gang met lage risico's", legt secretaris-directeur Suzan Mathijssen uit.

Kwel, water dat onder een dijk sijpelt en elders omhoog komt, kwam als een laag risico uit de analyse naar voren. Toch besloot de provincie er onderzoek naar te laten doen. Het gebruik van klapankers in plaats van schroefankers leidde niet tot een update van de risico's die samenhangen met het gebruik van ankers.

Beterschap getoond

Volgens Rekenkamervoorzitter Mekel heeft de provincie bij werkzaamheden die recent zijn uitgevoerd al beterschap getoond. "Bij werkzaamheden in 2019 en 2020 is nagedacht over de gevolgen van de onderhoudswerkzaamheden voor de omgeving. Daar zien we dus al een ontwikkeling."