Verdachte van brand Blauwe Hand Wanneperveen cel in voor oplichting met nep-Van Gogh

De ondernemer uit Wanneperveen die een schilderij met valse papieren voor 15 miljoen euro wilde verkopen als een echte Van Gogh, is in hoger beroep veroordeeld. Hij moet van het gerechtshof 5 maanden de cel in. Gisteren nog werd de man aangehouden voor betrokkenheid bij de aangestoken brand in horecapand De Blauwe Hand, zoals RTV Oost onthulde.

Via familie was horecaondernemer W. in bezit gekomen van een schilderij. Hij was ervan overtuigd dat het een studiewerk van de bekende Van Gogh was. Het doek werd gekeurd door het Van Gogh-museum, maar als onecht betiteld. De verklaring die het museum erover verstuurde, werd in de computer aangepast. Zo leek het alsof het beroemde museum het werk had bestempeld als een echte Vincent van Gogh.

Bewijs

Toen kunsthandelaren enthousiast werden om het schilderij te kopen, raadpleegden ook zij het museum. Toen kwam de aap uit de mouw: het bleek een vrijwel waardeloos werk. De Wanneperveense horeca-man werd aangehouden. Op zijn computer stonden allerlei bewijsmaterialen, zoals documenten waarmee 'geknutseld' was. De rechtbank veroordeelde ondernemer W. eerder tot een half jaar cel. Tegen dat besluit ging hij in hoger beroep.

In de tussentijd werd er brand gesticht bij De Blauwe Hand, een van de meest markante horecapanden in de Kop van Overijssel. Het pand was in bezit van de Wanneperveense ondernemer, maar hij had een forse hypotheekachterstand. De Blauwe Hand zou geveild worden. Kort voor de veilingdatum werd er brand gesticht.

Verzekeringsgeld

Veel buurtbewoners wezen direct naar de horecaman als dader. Hij zou al meer van dit soort brandstichtingen op z'n geweten hebben, om verzekeringsgelden op te strijken. De politie vroeg veel aandacht voor de zaak, onder meer via Opsporing Verzocht. Daar werden beelden getoond van een witte Opel die na de brand richting Meppel reed. In die stad woont de vriendin van de horecaman en zijn stiefzoon heeft zo'n auto.

Gisteren werd W. aangehouden. Het leidde tot verschillende opgeluchte reacties in Wanneperveen. "Oh, wat fijn. Die man heeft mij het leven zo zuur gemaakt" en "Hoe kun je dat in hemelsnaam doen bij een pand waar zeven mensen liggen te slapen?". Een huurder van W. zegt: "Super nieuws, ik ben heel erg opgelucht."