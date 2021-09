Inzamelingsactie voor afgebrande horecabedrijven Nijverdal groot succes: "Nooit verwacht dat het bedrag zo zou oplopen"

Zeer grote brand in Nijverdal slaat over op naastgelegen pand (Foto: Arian van Gaal)

In één klap was alles weg. De Bowlingboerderij en het naastgelegen pannenkoekenrestaurant in Nijverdal werden afgelopen maandag in de as gelegd. Ook de woning van eigenaren Erik en Marieke van Faassen ging volledig in vlammen op. De zus van Marieke begon een crowdfundingactie om haar zus en zwager een hart onder de riem te steken. Met die actie heeft ze al ruim 30.000 euro binnengesleept.

Nanet de Roover had nooit verwacht dat er zo massaal gedoneerd zou worden. De zus van de eigenaresse begon maandagmiddag na de ramp een online-inzamelingsactie. Het streven? Ze wilde 15.000 euro ophalen voor de wederopbouw van de bedrijven. Dat bedrag is nu dus al ruimschoots gehaald.

Groot succes

"Ik had in eerste instantie een bedrag van 5.000 euro in m'n hoofd", zegt De Roover die uiteindelijk toch iets hoger heeft ingezet. Nadat ze van de brand bij het bedrijf van haar zus hoorde wilde ze graag wat doen. "Maar wat kun je doen?" Ze besloot een inzamelingsactie in touw te zetten. Die actie blijkt een groot succes. Een dag later was er al ruim 22.000 euro opgehaald. Die teller loopt nog steeds door. "Het is echt super dat iedereen doneert. Ik had echt nooit verwacht dat het bedrag zo zou oplopen."

Lieve mensen, help de Erik van Faassen en Marieke van Faassen maar natuurlijk ook de Bowlingboerderij uit de brand! Delen maar vooral ook doneren zou echt geweldig zijn! Posted by Nanet de Roover on Monday, September 20, 2021

Ook de plaatselijke hockeyclub HCHN is een actie begonnen. Aanstaande zaterdag en zondag verkoopt het eerste damesteam broodjes knakworst en de opbrengst daarvan gaat ook naar de Bowlingboerderij. "Ik denk dat alles welkom is op dit moment", zegt De Roover. "Alle beetjes helpen, voor hunzelf maar ook voor de zaak."

Nu pas het besef

Wat er precies met het geld gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er zijn wat dat betreft geen concrete plannen", zegt De Roover. "Het komt ook nu pas echt een beetje bij ze binnen." Hoewel het natuurlijk fantastisch is dat de donaties binnen blijven stromen, zijn de gevoelens gemengd. "De stemming is wisselend en dat is ook logisch. Er valt wat dat betreft nog niet zo veel over te zeggen."

Het komt nu pas een beetje binnen Nanet de Roover

Herinneringen

Het personeel van de Bowlingboerderij en het pannenkoekenrestaurant heeft ondertussen op Facebook een pagina aangemaakt. Op de pagina 'Help Erik Marieke en de kids terug aan foto's en herinneringen!' roepen ze iedereen op om hen te helpen zo veel mogelijk foto's en video's van het gezin te verzamelen. In een bericht op de pagina schrijven ze: 'Graag via deze weg een oproep aan iedereen die maar foto's, video's of herinneringen heeft van deze lieve familie. We voelen ons machteloos en willen ons graag inzetten om toch nog zoveel mogelijk oude herinneringen terug te brengen.'