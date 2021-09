Kanaalbewoner Sebastiaan ziet z'n huis steeds verder verzakken: "Al 18 scheuren in de fundering"

Damwanden, piping, klapankers en talloze onderzoeken. Wie het nieuws rond kanaal Almelo-De Haandrik in de gaten houdt, raakt door alle vaktermen het spoor soms bijster. Maar achter alle berichten schuilen de verhalen van zo'n 400 gezinnen. Het zijn verhalen van mensen die al jaren leven in een huis dat letterlijk onder hun voeten wegzakt. Vandaag het verhaal van Sebastiaan Haselhorst uit Daarlerveen.

"Op 24 september 2019 had ik maar één scheur in de fundering. Anno nu zijn dat er achttien." Sebastiaan Haselhorst en z'n vrouw kochten in 2009 hun huidige woning in Daarlerveen. "Het was voor ons een opstartje. Maar we kregen kinderen en die hebben het hier leuk. Wij hoeven in principe niet meer weg. We willen hier blijven."

"Het remt je in je doen en laten", vertelt Sebastiaan terwijl hij ons rondleidt:

Drie jaar geleden begon de schade door te zetten. "Toen kregen we het echt in de gaten. Daarvoor zag je wel dingen maar dacht ik: 'dit overkomt mij niet, het huis is wel goed'." De provincie adviseerde Sebastiaan om de situatie serieuzer te nemen. "Toen werd ik wel even stil. En dan ga je echt letten op elk scheurtje en elk kraakje dat je hoort."

Onzekerheid

Het is een terugkerend thema onder kanaalbewoners: de onzekerheid. Toekomstplannen worden uitgesteld en er is nog altijd weinig perspectief. Dat geldt ook voor Sebastiaan en z'n gezin. "Je wilt eigenlijk van alles doen. De eikenvloer zet ik niet meer in de was omdat 'ie helemaal is verzakt. Ik wilde een schuur bouwen in de tuin als werkruimte, maar dat werd me afgeraden."

En ondertussen neemt de schade aan z'n woning alleen maar toe. "Hoe nu verder? Daar zit bij mij het leed. Wat is het plan van aanpak? Een beetje geld ertegenaan gooien om de boel op te knappen, dat werkt niet."

'Geen rooie cent'

Hoewel de situatie op het eerste oog mee lijkt te vallen, wordt tijdens een rondleiding duidelijk dat er achter de voordeur van alles mis is met het huis. In Sebastiaans slaapkamer zijn de muren kaal en ook de vloerbedekking is eruit gehaald. Overal zitten scheuren. "Wat moet ik hier nou aan doen?", vraagt hij zich hardop af. "Je kunt niks."

Een zak met geld van de provincie wil 'ie niet. "Ik hoef geen rooie cent, maar ik wil er ook geen werk mee hebben. Ik wil niet elke avond thuis komen en dan papieren invullen, documenten ondertekenen en betalingen verrichten. Straks moet ik alles zelf regelen. Dat kan toch niet?"

Het vertrouwen in een goede afloop is bij Sebastiaan ver te zoeken. "Je houdt natuurlijk wel een beetje hoop. Maar weet je wat het is? Als je nergens op hoopt, valt het ook nooit tegen wat je krijgt."