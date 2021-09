Jans tempert verwachtingen: "Wij de favoriet tegen AZ? Nee, dat echt niet"

"Wij de favoriet? Nee, dat echt niet", steekt trainer Ron Jans van wal. "Vorig jaar hebben we gewoon twee keer verloren van AZ. Thuis speelden we een goed halfuur, uit verloren we kansloos." De ranglijst geeft anno september 2021 een ander beeld. FC Twente is de nummer acht, AZ heeft alleen hekkensluiter PEC nog onder zich. "Als je kijkt naar de stand zijn wij inderdaad favoriet..."

Vertrouwen

Van een underdogrol wil Jans echter ook weer niet spreken. Want FC Twente heeft de wind in de zeilen. "Vertrouwen is het allerbelangrijkst. Dat krijg je als je wint", geeft Jans als reden. "De 1-4 bij Vitesse was wat geflatteerd, maar wel een uitstekende uitslag. Dan zie je ook dat we gewoon een goede selectie hebben", vervolgt hij.

Wijzigingen?

Wat betreft de opstelling houdt Jans de kaarten nog even voor de borst. "We hebben nog geen vast team. In het hele seizoen zullen er regelmatig wijzigingen zijn. Sommige spelers zullen er echter mee om moeten gaan dat ze even geduld moeten hebben als het elftal goed draait. Er gaat dus niet zo heel veel veranderen", aldus de oefenmeester.

De Oosttribune

FC Twente - AZ begint donderdagavond om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.