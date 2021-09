Vitens waarschuwt klanten in Oldenzaal voor bedrijf dat waterzuiveraars probeert te verkopen

Klanten van waterbedrijf Vitens zijn deze week benaderd door een bedrijf dat zich Wieland Water noemt. Deze partij zegt ten onrechte dat het water in Twente niet bacterievrij is en probeert klanten van Vitens met dat argument een zuiveringsapparaat te verkopen.

In het telefoongesprek met de Vitens-klanten beweert de persoon achter Wieland Water ook dat hij samenwerkt met Vitens. "Dat is absoluut niet het geval", zegt Vitens-woordvoerder Evy Elschot. "Wij werken zeker niet samen met deze partij. En de kwaliteit van ons water is gewoon in orde." Elschot heeft telefonisch contact gezocht met Wieland Water, maar er werd niet opgenomen.

Afgelopen weken was er veel te doen over de waterkwaliteit van Vitens in Oldenzaal en omgeving. Op vrijdag 2 september werd bekend dat het water vervuild was met E-coli en enterococcen, bacteriën die veelvuldig voorkomen in de darmen van zoogdieren en mensen. Tienduizenden huishoudens kregen het advies om het kraanwater te koken voor gebruik. Afgelopen zondag werd dit advies weer ingetrokken.

Deze week ingeschreven

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf Wieland Water op 16 september 2021 is ingeschreven, op het moment dat inwoners van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland nog het advies kregen om het kraanwater eerst te koken voor het te drinken. Op dat moment was onduidelijk hoe lang de problemen nog zouden duren.

Vitens overweegt aangifte te doen van de praktijken. Elschot: "We hebben dit besproken met onze bedrijfsjurist, maar voor nu vinden we het informeren van onze klanten het belangrijkst. We willen benadrukken dat we niet samenwerken met deze partij en dat ons water schoon is".

Reactie politie

De politie zegt niet bekend te zijn met de praktijken van Wieland Water. "Er is nog geen aangifte gedaan", zegt woordvoerder Frank Brouwer van Politie Oost-Nederland. "Het is heel goed wat Vitens nu doet, de klanten waarschuwen. Op het moment dat er aangifte gedaan wordt van een strafbaar feit, dan is het aan ons om dat te onderzoeken."

Brouwer: "Mensen benaderen om een product te verkopen is op zich niets strafbaars. Maar dat dit bedrijf vorige week is ingeschreven, is in ieder geval reden om je achter de oren te krabben als je door Wieland Water gebeld wordt."