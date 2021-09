Stutten omringen het huis van kanaalbewoners Arjan en Gerjanne: "Voelt als een gevangenis"

Damwanden, piping, klapankers en talloze onderzoeken. Wie het nieuws rond kanaal Almelo-De Haandrik in de gaten houdt, raakt door alle vaktermen het spoor soms bijster. Maar achter alle berichten schuilen de verhalen van zo'n 400 gezinnen. Het zijn verhalen van mensen die al jaren leven in een huis dat letterlijk onder hun voeten wegzakt. Vandaag het verhaal van Arjan en Gerjanne uit Beerzerveld.

In 1992 kocht Arjan Bolks het huis aan de Westerweg in Beerzerveld. Z'n broer woonde er, maar verongelukte een jaar eerder. Voor hem is het een huis met een verhaal. "Er zit hier heel wat emotie", zegt Arjan.

"Je vecht voor je woning. En dat maakt je soms wel boos en machteloos":

Gerjanne trok zes jaar geleden bij hem in. "Toen hebben we de kamer en keuken een beetje verbouwd. Het is een mooie plek. Mooier kun je het haast niet krijgen aan het kanaal. Een oud huis met stijl. Ik had hier dus snel m'n plekje gevonden samen met Arjan. Maar nog geen jaar later begon het al. We kregen scheuren in de muren en kozijnen."

Het kanaal

Al vrij snel kreeg het stel te horen dat het wel eens met het kanaal te maken kon hebben. Pal tegenover hun woning stond een brug die tijdens de werkzaamheden vervangen werd. "Daar is toen heel veel aan gebeurd. En dan krab je je wel een beetje achter de oren."

Ondertussen staat hun huis al bijna twee jaar in de stutten en stempels. "Het voelt als een gevangenis als je naar binnen loopt", zegt Gerjanne terwijl ze voor het huis staat. Maar weghalen is geen optie, want de voorgevel heeft de ondersteuning echt nodig.

"Elke drie maanden wordt de woning gemonitord en de stempels worden dan aangedraaid. Het proces is dus nog steeds gaande. En wanneer stopt dat?", vraagt ze zich hardop af.

'Dit is m'n pensioentje'

Een onbezorgde woonsituatie is het al jaren niet meer. "Normaal gesproken heb je een woning waar je je veilig voelt. Dat is het nu niet. Elke dag word je er weer mee geconfronteerd."

Daar komt nog bij dat Arjan zzp'er is en vreest dat hij de afgelopen dertig jaar voor niets heeft gewerkt. "Dit is eigenlijk m'n pensioentje dat hier staat", zegt Arjan terwijl hij om zich heen kijkt. "Daar werk ik gewoon voor." Gerjanne vult hem aan. "Dan denk je wel: 'hoe nu verder?'"

Dat is de grote vraag. Hoe nu verder? Hoe zien zij zelf de toekomst voor zich? "De oorzaak moet aangepakt worden", besluit Gerjanne. "En de woning zodanig hersteld dat het ook weer waarde heeft en een plek wordt waar we ons weer veilig voelen. Waar we weer lachend de toekomst tegemoet gaan. Want dat doen we nu niet."