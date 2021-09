Plek vijftien zegt Wormuth weinig: "Ik kijk nu niet naar de ranglijst"

"Ik kijk op dit moment niet naar de ranglijst", zegt Wormuth daarover. "Hoeveelste we staan? Ik weet het niet. Vijftiende? Oh, dan blijven we dus in de Eredivisie. De stand is op dit moment niet zo belangrijk. We kunnen in korte tijd heel veel punten verzamelen, maar ook verliezen."

Goede kans

Op papier is Heracles de favoriet in Leeuwarden. Van onderschatting wil Wormuth echter niets weten. "Tegen Cambuur maken we een goede kans. Dat we betere spelers hebben betekent niet dat we ook automatisch winnen", vervolgt de oefenmeester.

Nieuwe impulsen

Wormuth laat nog in het midden of hij zijn elftal gaat wijzigen. "Het is altijd de vraag of je een ploeg die gewonnen heeft nog kan voorzien van nieuwe impulsen. Ik denk van wel", aldus Wormuth, die naar alle waarschijnlijkheid een plekje in de basis heeft ingeruimd voor vleugelaanvaller Bilal Basacikoglu.

De Oosttribune

SC Cambuur - Heracles Almelo vangt donderdagavond aan om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.