Laat ons niet in de streek! Middelgrote gemeenten vragen in Den Haag aandacht voor begrotingstekorten

We krijgen de begrotingen niet meer rond! Die boodschap hebben burgemeesters en wethouders van een aantal middelgrote gemeenten vanmiddag in Den Haag aan de Tweede Kamer geprobeerd over te brengen. Ook wethouder Bert Tijhof van Rijssen-Holten was aanwezig. "We komen elk jaar zeker anderhalf miljoen tekort."

Onder het motto 'Laat ons niet in de streek!' trokken de burgemeesters en ambtenaren vandaag naar Den Haag. Ze voelen zich in de steek gelaten door de regering: door tekorten op het gemeentefonds wordt het steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen. En middelgrote gemeenten verliezen ook aan plan- en innovatiecapaciteit.

"Als gemeentes hebben we een heleboel taken uit te voeren en die willen we goed uitvoeren", vertelt Bert Tijhof, "Omdat onze burgers daar gewoon recht op hebben. Als er jeugdzorg nodig is, moet er adequate jeugdzorg geleverd worden. Als we woningen moeten bouwen, moeten we ook de juiste plannen klaar hebben liggen. Zo moeten we een heleboel taken goed uitvoeren, maar we hebben structureel te weinig geld."

Lobby

Het is geen kwestie van te weinig geld vanuit Den Haag, dat is er voldoende bleek gisteren, op Prinsjesdag, weer eens. Het gaat 'mis' bij het verdelen van dat geld, legt Tijhof uit. "De vier grootste steden in ons land hebben altijd een streepje voor en die vissen heel veel geld weg. En de 40 grotere steden hebben ook een heel goede lobby en die halen daar ook goede resultaten uit."

En dan blijft er aan het einde niet heel veel geld meer over wat onder de middelgrote en kleine gemeentes kan worden verdeeld. Maar het overgrote deel van het land bestaat uit zulke gemeenten, stipt de wethouder van Rijssen-Holten aan.

'Gaat een keer mis'

Zijn gemeente kampt jaarlijks met een flink tekort zegt hij. "We hebben elk jaar zeker anderhalf miljoen tekort op de jeugdzorg. Dat passen we bij met eigen middelen. De taken die we normaal moeten doen met dat geld zitten vooral in voorzieningen, zoals bibliotheken en theater. Of er wordt beknibbeld op onderhoud van wegen en aanpak van onveilige situaties, want 'dat kan dan wel een jaartje wachten'. Nu ligt het er nog redelijk netjes bij, maar het gaat een keer mis als het te lang duurt."

Zijn de zorgen gehoord in Den Haag? Tijhof denkt van wel. "Vanuit alle fracties zijn mensen bij ons geweest om een praatje te maken. Ik heb wel het gevoel dat we gehoord zijn. Het is natuurlijk een ongelooflijk moeilijke afweging die ze moeten maken hoe je al die middelen moet verdelen, maar we houden de mensen in Den Haag scherp."