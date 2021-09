Antikraker Dennis wil niet weg uit voormalig azc Azelo: "Onrechtvaardig als wij er nu uit moeten"

Hij woont al een half jaar in het voormalige azc. "Ik woon hier het langst, dan krijg je ook de mooiste kamer", lacht Dennis terwijl hij zijn ruimte van ruim veertig vierkante meter laat zien. Daarin staat een bed, tafel, bank, tv en meerdere stoelen. "Ik leef van een uitkering en ben hartpatiënt. Een gewoon huis kan ik niet betalen dus ik ben heel blij met deze ruimte. Ik heb hier de rust en allemaal leuke mensen en natuur om me heen."

Woningnood

Hij zag het aantal antikraak-bewoners in het oude azc het afgelopen half jaar groeien tot zo'n twintig. Ook hebben mensen er hun naai- of schilderatelier. "De woningnood is hoog en er zijn ook studenten bijgekomen", vertelt Dennis. "Het is echt een leuke gemeenschap."

Dat je je eigen inwoners op straat zet, die ook moeite hebben om geschikte woonruimte te vinden, dat vind ik erg. Dennis Albers, antikraak-bewoner voormalig azc Azelo

Hij kreeg gisteren te horen over de plannen voor het gebouw in Azelo. De gemeente Borne heeft een verzoek in beraad van het ministerie van Justitie en Veiligheid om voor de duur van maximaal één jaar driehonderd Afghaanse vluchtelingen in het gebouw onder te brengen. De gemeenteraad van Borne moet er aanstaande dinsdag een besluit over nemen, maar Dennis en zijn medebewoners zien de bui al hangen. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk elders woonruimte moeten vinden.

Wat doet gemeente voor ons?

"Ik heb helemaal niets tegen vluchtelingen, echt niet", zegt Dennis. "Die mensen moeten geholpen worden. Maar dit voelt wel heel onrechtvaardig. Dat je je eigen inwoners op straat zet, die ook moeite hebben om geschikte woonruimte te vinden, dat vind ik heel erg. Er is woningnood, wat kan de gemeente dan voor ons doen?"

De bewoners denken dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vele tonnen moet investeren om het pand in Azelo weer geschikt te maken voor de opvang van driehonderd vluchtelingen. Zo is er volgens hen geen warm water in het hoofdgebouw en staan er verwarmingsketels die zo lek zijn als een mandje. "Dit is echt weggegooid geld, en dat allemaal voor maar één jaar", foetert Dennis. "Wij zijn in elk geval echt niet van plan om zonder slag of stoot hier weg te gaan. Ik ben hartpatiënt en heb nog maar een paar jaar te leven, het liefst zou ik mijn laatste adem hier uitblazen."