Go Ahead Eagles vergeet zichzelf te belonen en verliest van PSV

Dat Go Ahead Eagles bij het opzoeken van de kleedkamers voor de rust tegen een 0-1 achterstand aankeek, was zeker geen juiste afspiegeling van het wedstrijdbeeld. De thuisploeg kwam daags na de IJsselderby tegen PEC ijzersterk voor de dag. In een kolkende Adelaarshorst creëerden de manschappen van Van Wonderen voldoende kansen om PSV pijn te doen, maar onder meer Córdoba en Kuipers hadden hun vizier voor de theepauze nog niet op scherp.

Onoplettendheid

Eén momentje van onoplettendheid werd na een kwartiertje voetbal genadeloos afgestraft door Gakpo. De Oranje-international ontsnapte eventjes aan de aandacht van zijn vaste bewakers en liet Hahn vervolgens kansloos met een kiezelhard schot.

Córdoba

Gesteund door het publiek - dat zorgde voor een geweldige sfeer - ging Go Ahead op jacht naar de gelijkmaker. Met succes, want na tien minuten in het tweede bedrijf zorgde Córdoba voor de verdiende 1-1. De Spanjaard verraste voormalig Twente-keeper Drommel met een hard en hoog schot in de korte hoek. Een minuut later fungeerde Córdoba als aangever. Hij zette Botos vogelvrij voor het PSV-doel, maar de Griek, zondag nog matchwinner tegen PEC, schoot het leer precies in de handen van Drommel.

Onverdiend

Go Ahead deed weer volledig mee en was tot en met het laatste fluitsignaal niet minder dan PSV. Een heerlijke avond voltrok zich aan de Vetkampstraat, maar de wedstrijd die geen winnaar verdiende, kreeg er toch een. Vijf minuten voor het einde kopte Van Ginkel PSV naar de overwinning en dompelde Go Ahead in rouw. In extremis kreeg invaller Lidberg nog een enorme mogelijkheid, maar de Zweedse spits wachtte te lang en stuitte op Drommel.

Go Ahead Eagles - PSV 1-2

0-1 Gakpo (15)

1-1 Córdoba (56)

1-2 Van Ginkel (86)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Max; Obispo

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Kuipers; Rommens (Bourhane/92), Botos (Deijl/82), Brouwers; Córdoba (Berden/60), Cardona (Lidberg/60), Oratmangoen (Heil/60)

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max (Obispo/46); Van Ginkel, Doan (Vinicius/64), Thomas (Pröpper/64); Gakpo, Madueke (Vertessen/69), Zahavi (Teze/46)