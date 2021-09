PEC eindelijk verlost van hatelijke nul na gelijkspel tegen Sparta

PEC kende wel een rampzalige start tegen Sparta. Uitgerekend Van Crooij, die twee seizoenen in de provinciehoofdstad speelde, deed zijn voormalig werkgever al na anderhalve minuut heel veel pijn. De aanvaller knikte een voorzet van Meijers vakkundig achter Lamprou.

Bevrijdende treffer

Het leek opnieuw een dramatische avond te worden voor PEC, maar de achterstand werd binnen no time ongedaan gemaakt. Redan was het eindstation van een goede actie van Nakayama. Een bevrijdende treffer, want het was de eerste voor PEC van het nieuwe seizoen. De hatelijke nul was weggepoetst en het scheelde enorm weinig, of PEC had ook een tweede doelpunt gemaakt. Op slag van rust had Kastaneer zijn ploeg op voorsprong moeten zetten, maar zijn kopbal werd gestopt door Sparta-doelman Okoye.

Geen winnaar

Maar het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Na de rust waren de beste kansen voor Sparta. Lamprou voorkwam met enkele goede reddingen echter dat er een nieuwe hoofdstuk aan de nachtmerrie van PEC werd toegevoegd. Het Zwolse publiek voelde dat PEC haar steun nodig had en ging vol achter de ploeg staan. Mogelijkheden waren er voor onder meer spits Tedic en ook Reijnders was met een geweldige omhaal dicht bij een wereldgoal, maar een winnaar kwam er niet in het MAC³PARK stadion.

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam 1-1

0-1 Van Crooij (2)

1-1 Redan (8)

Arbiter: Pérez

Geel: Huiberts; Goudmijn, Smeets

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai (Paal/88), Van Polen, Voet, Nakayama; Strieder (Reijnders/46), Huiberts, Van den Belt; Kastaneer (Landu/72), Tedic, Redan (Fernandes/72)

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Meijers; Osman (Goudmijn/69), Auassar, Smeets; Mijnans (Emegha/46), Thy (Engels/85), Van Crooij