Nieuw buurtonderzoek en weer doorzoeking vijver Enschede in moordzaak Daan Mellée

De politie vraagt bewoners van Het Oosterveld in Enschede nog eens goed in het geheugen te graven, op zoek naar nieuwe informatie in de zaak rond de moord op Daan Mellée. In een brief, met hondenkoekjes, wordt vooral hondenbezitters gevraagd nog eens terug te gaan naar 2 en 3 juli 2018.

Melléé werd begin juli 2018 dood gevonden in het huis dat hij bewoonde aan Het Oosterveld. Hij bleek te zijn neergeschoten. Mellée woonde samen met zijn vriendin, die verdachte is in de moordzaak. Naast haar is er nog een verdachte, die samen met de vriendin op de ochtend van de fatale dag in het huis is geweest. Naast deze twee hoofdverdachten zijn er nog meerdere 'persons of interest', zoals de politie ze noemt.

In de brief die vandaag is verspreidt in Het Oosterveld vraagt de politie of op 2 of 3 juli, tijdens het 'rondje met het hondje' iets is opgevallen of dat er in gesprek met andere baasjes opvallende zaken zijn besproken.

Naast deze brief, is vandaag ook opnieuw gezocht in de Wesselerbrinkvijver naar het wapen waarmee Daan Mellée werd vermoord. Twee weken geleden werd daar voor het eerst gezocht door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, nadat een getuige vertelde dat er kort na de moord op Daan Mellée twee personen bij de vijver zijn gezien, die zich verdacht gedroegen. Ze zouden iets in het water hebben gegooid.

Net als bij twee eerdere doorzoekingen van de vijver, leverde de zoekactie vandaag ook niets op. Morgen staat een nieuwe zoektocht op het programma.