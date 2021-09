Brouwers: "Niemand had het onterecht gevonden als wij van PSV hadden gewonnen"

Go Ahead Eagles had PSV lange tijd in de houdgreep, maar liet de Eindhovenaren alsnog ontsnappen. In De Adelaarshorst was de thuisploeg misschien wel de bovenliggende partij, na negentig minuten stonden Luuk Brouwers en zijn ploeggenoten echter wel met lege handen. Het werd 1-2.

"Als er ooit een dag was om van PSV te winnen, dan was het vandaag", stelt Brouwers. "En ik denk dat niemand dat onterecht had gevonden. Volgens mij hebben we een wereldpot neergezet, maar misschien is dit dan wel de top. Zij creëren twee, misschien drie kansen, maar maken het wel af."

Trots

Go Ahead Eagles greep PSV vanaf minuut één bij de strot. "Ik denk dat we ze hadden waar we ze wilden hebben. Ze schoten blind ballen weg en wisten het niet meer. Wij wonnen de duels en speelden goed voetbal. Het was veruit onze beste wedstrijd en mogen heel trots zijn op onszelf, maar dan is het heel zuur als je 'm in de 86e minuut om de oren krijgt", luidt het vervolg.

Mooi jaar

Ondanks de pijnlijke nederlaag is het vertrouwen groot in Deventer. Go Ahead Eagles heeft, hoe gek het ook klinkt, een goed gevoel overgehouden aan het duel met PSV. "Als we dit altijd leveren, dan gaan we een heel mooi jaar tegemoet", aldus Brouwers.