Fans van bezoekende clubs bij FC Twente niet op de eerste rijen

FC Twente houdt morgenavond tegen AZ in het uitvak de onderste rijen vrij. Op deze wijze hoopt de club uit Enschede te voorkomen dat supporters van de bezoekers met allerhande zaken kunnen gooien naar de fans in de vakken daaronder.

Supporters van FC Utrecht misdroegen zich in de vorige thuiswedstrijd van FC Twente. Toen werd er met bekers bier en urine gesmeten. Dit is mogelijk een tijdelijke oplossing. "Er wordt ook nog naar de optie gekeken om een net voor het uitvak te plaatsen”, laat de club in een persverklaring weten.

Schone stoelen

Verder laat FC Twente in diezelfde verklaring ook weten dat het de stoeltjes voor haar eigen supporters allemaal heeft schoongemaakt. Er was kritiek van een aantal van wie de stoeltjes waren besmeurd met vogelpoep. "Dit moet niet kunnen en zo wil de club haar supporters en sponsoren ook niet ontvangen”, aldus de clubleiding. „Samen met onze schoonmaakpartners is er afgelopen anderhalve week hard gewerkt om alles schoon te krijgen en donderdag is dan ook zoveel als mogelijk schoon gemaakt, wellicht dat hier en daar nog een stoeltje vies is, maar ook dat wordt de komende periode opgelost.”