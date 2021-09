Langeler opgelucht: "Dit punt betekent heel veel voor ons"

"Ik ben niet euforisch, maar wel gewoon blij dat we van de nul af zijn en een doelpunt hebben gemaakt", zegt Langeler. "Er zat nog wel wat meer in, maar ook Sparta heeft mogelijkheden gehad. Misschien hadden wij iets meer recht op de drie punten, maar het is ook niet zo dat we veel beter waren."

Dramatische start

Toch startte PEC dramatisch. Na anderhalve minuut stond het al 0-1. "Wat ik dacht? Dat zeg ik niet voor de televisie", vervolgt de trainer. "Gelukkig hebben we het hersteld. We zijn heel actief op zoek gegaan naar de gelijkmaker. Dat hebben we op een goede manier gedaan. Een geweldig gevoel. Het was een heel moeizame fase, dan is het voor te stellen dat de moed bij iedereen in de schoenen zakt. Gelukkig gebeurde dat niet."

Doortrekken

Langeler hoopt dat PEC de lijn van de thuiswedstrijd tegen Sparta nu doortrekt. "Moreel betekent dit heel veel. Dat zie je ook terug in de kleedkamer, er was opluchting en blijdschap. We hebben een heel moeilijke start gehad, dan is het heel erg lekker dat je hier niet wéér staat met nul punten en nul goals. Hopelijk weten we zaterdag bij FC Utrecht onze huid ook duur te verkopen", aldus Langeler.