Fleur (18) verrast Roemeense straatkinderen met Happy Box: "Reacties zijn onvergetelijk"

Fleur werkt als vrijwilliger voor de stichting Kleine Kracht. Een organisatie die zich bekommert om de straatkinderen in Band. Eerst richtte Fleur zich alleen op de maaltijden. Het begon met een groep van zestig kinderen, maar dat zijn er inmiddels al 180.

En ze heeft haar werkzaamheden uitgebreid. Want behalve ervoor zorgen dat er voedsel naar Band wordt gestuurd, heeft de Hengelose nu ook een Happy Box bedacht. "Dat is een kartonnen doos die helemaal is versierd. Daarin zitten cadeaus voor de kinderen. Van tandenborstels tot kleurboeken of ander speelgoed", legt ze uit.

Papier eten

Tandenborstels, een cadeau waar Fleur een onvergetelijke reactie op kreeg. "Een kindje pakte de doos uit en zag dat er tandenborstels in zaten. Nou, ik heb nog nooit iemand zó blij met tandenborstels gezien. Als je daar in Nederland mee aankomt op een verjaardag, mag je waarschijnlijk direct weer naar huis."

Ook een ander moment staat in haar geheugen gegrift. "Wij gaven een jongetje een Happy Box, maar hij at het cadeaupapier direct op. Omdat hij zo'n ontzettende honger had. Dat raakt me enorm."

Ook heeft Kleine Kracht er inmiddels voor gezorgd dat er een toiletgebouw in het Roemeense dorp is. Zo kan de lokale bevolking zichzelf wassen, naar het toilet en kleding wassen. "Wij hebben de producten geleverd. Een plaatselijke architect heeft samen met lokale mensen het gebouw geplaatst", zegt ze trots.

Young Ambassador

Het goede werk van Fleur werd opgemerkt door de Lionsclubs Nederland, waarop de Hengelose werd gevraagd mee te doen om de titel Young Ambassador Nederland van de organisatie die zich inzet voor goede doelen. En die wedstrijd won Fleur vorig jaar al, maar vanwege corona zal dit jaar pas de Europese strijd in Griekenland losbarsten.

Over twee weken mag Fleur haar project voor een jury presenteren. Zelf weet ze niet zo goed wat ze qua klassering moet verwachten. "Er doen heel veel anderen mee, dus ik ben erg benieuwd."

Overkapping

Het prijzengeld kan oplopen tot zo'n 3.000 euro. Fleur weet al precies waarvoor ze het wil gaan gebruiken. "Omdat we nu voor zo'n grote groep koken, moet een deel wachten. Daar wil ik een overkapping voor laten maken, zodat zij droog kunnen wachten."