Deventer bibliotheek helpt ouderen met QR-code voor coronabewijs

Lang niet voor iedereen is het verkrijgen van een geldige QR-code makkelijk om te regelen. Volgens Maddi de Munnik, coördinator participatie en zelfredzaamheid van de Bibliotheek Deventer, kan de bibliotheek daar hulp bij bieden. "Onze functie is de laatste jaren sowieso al veranderd. In plaats van alleen een plek voor boeken zijn we nu een plek voor educatie. Een belangrijke functie is dat we mensen helpen in de maatschappij mee te kunnen doen."

Maddi de Munnik, coördinator participatie en zelfredzaamheid van de bibliotheek Deventer (Foto: Harry Hol)

Voor een geldige QR-code moet je ofwel gevaccineerd zijn, ofwel hersteld zijn van corona ofwel de afgelopen 24 uur negatief getest zijn. Voor ouderen is het op zich niet moeilijk om aan die voorwaarden te voldoen. Vooral omdat de vaccinatiegraad onder 65-plussers 90% is. Maar het verkrijgen van de code zelf vraagt enige technische kennis die lang niet iedere oudere paraat heeft. Toch gaat het hierbij niet alleen om gebrek aan digitale vaardigheden. De Munnik: "We helpen ook mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor hen is de taal soms een barrière."

Spreekuur

Daarom helpen vrijwilligers tijdens speciale spreekuren mensen om hun QR-code te regelen. Dat kan betekenen dat ze iemand helpen om de CoronaCheck-app te installeren en in te stellen, of dat ze de QR-code uitprinten. Een papieren bewijs is namelijk ook geldig voor toegang.

Henk van Berkum is een van de vrijwilligers die mensen helpt met de corona-check-app. (Foto: Harry Hol)

Henk van Berkum is een van de vrijwilligers van Het Gilde-Seniorenweb die in de bieb mensen verder helpen. "De problemen waar mensen tegenaan lopen zijn heel divers. Soms weten ze hun wachtwoord voor hun DigiD niet meer. Soms is er een technisch probleem waar zij zelf niets aan kunnen doen, en dan is het voor ons ook lastig om het op te lossen."

Batchnummer

Zo was er iemand waarbij de registratie van het vaccin door de GGD niet goed was gegaan. Door een tikfout in het batchnummer was opeens de tweede vaccinatie niet geldig voor de QR-code, wat betekende dat deze ook niet gegenereerd kon worden. Dit soort problemen zijn ook niet door de vrijwilligers te herstellen. Bij een ander bleek de CoronaCheck-app wel een internationale QR-code te genereren maar geen Nederlandse, iets wat in theorie helemaal niet mogelijk zou moeten zijn. Er zijn dus ook aan de achterkant van de app nog kinderziektes om op te lossen.

Het merendeel van de hulpvragen tijdens het spreekuur in de bieb draait echter om het oplossen van kleine technische problemen, zoals het instellen van de SMS-bevestiging van de DigiD, die noodzakelijk is om de QR-code in de CoronaCheck-app aan te vragen.

Op de website van de bibliotheek kunnen mensen zich aanmelden voor komende spreekuren.