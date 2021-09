Twente krijgt extra miljoenen voor aanpak droogte én wateroverlast

Door heftige piekbuien hebben sommige wijken in Twente vaak te maken met natte voeten, zoals hier in Oldenzaal in 2018 (Foto: RTV Oost)

Het Rijk trekt 3,5 miljoen euro uit voor projecten in Twente om droogte en wateroverlast aan te pakken. Twente is een van de eerste regio's die extra geld krijgt uit de Impulsregeling Klimaatadaptie. Dat is een plan om waterlast, verdroging, overstromingen en gevolgen van hitte aan te pakken voor 2050.

Het geld is toegekend aan het Twents Netwerk, een samenwering van de 14 Twentse gemeente en het Waterschap Vechtstromen. Voorzitter Hans van Agteren reageert enthousiast: ‘Met deze subsidie kunnen we Twente waterbestendiger en groener maken. Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst!’

Riolen en wadi's

Het geld wordt geïnvesteerd in de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s. Van Agteren: ‘Door hierin te investeren, verkleinen we de kans op wateroverlast in Twentse steden en dorpen. Ook zorgen we dat we water beter vasthouden, waardoor we de gevolgen van droogte tegengaan." Droogte is een terugkerend probleem in Twente.