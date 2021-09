Minder klachten overlast dak- en thuislozen in Overijssel

Er is minder geklaagd over daklozen in Overijssel. Van januari tot en met augustus werden 965 meldingen van overlast geregistreerd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 1.202 meldingen.

De meeste meldingen van overlast kwamen uit de gemeenten Zwolle (347), Enschede (226), Deventer (92) en Almelo (92). Dit blijkt uit analyse van LocalFocus op basis van recent gepubliceerde politiecijfers. Volgens de politie gaat het vaak om kwetsbare mensen en gaan de meeste meldingen over personen die slapen of verblijven op plekken waar dit niet gewenst is.

Het aantal klachten over dak- en thuislozen is landelijk in vijf jaar tijd behoorlijk toegenomen. In 2017 kwamen er in de periode van januari tot en met augustus 10,7 duidend meldingen van overlast binnen, dit jaar waren dat er 17,4 duizend. In Overijssel steeg het aantal van 777 melding in 2017 naar 965 in 2021.

Borne uitzondering

Opvallend is dat in de gemeente Borne het aantal meldingen ten opzichte van vorig behoorlijk is gestegen. Dit jaar kwamen er tot en met augustus 21 meldingen binnen, vorig jaar werd er maar 4 keer een melding van overlast gemaakt.