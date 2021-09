'Regionale drugsbazen wasten winst wit met designertasjes, horloges, auto's en bitcoins'

Zo had Deventenaar Tony, volgens het OM bijgenaamd 'Baard Deventer', een Rolex horloge met een minimale waarde van 25.000 euro. Hij werd opgepakt in Oostenrijk, volgens justitie was hij op de vlucht. Zijn vermeende kompaan Danny uit Zwolle had een dikke Mercedes, designerkleding- en tasjes plus veel cash.

Beide heren zijn bekend bij de opsporingsdiensten. In 2018 werden ze tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor het op grote schaal kweken van wiet. Justitie vorderde toen een miljoen euro van hen.

Encro en Sky

Volgens de recherche zijn ze vorig jaar overgestapt op het produceren van harddrugs en hebben daarom een verbond gesloten met Frank uit Zevenaar, ook wel 'Frenkie Zevenaar' genoemd. Het driemanschap heeft via de versleutelde berichtendiensten Encrochat en Sky openlijk met elkaar gecommuniceerd over de labs, zegt justitie. Beide chatprogramma's werden gekraakt en zodoende beschikt de politie over alle communicatie.

Meerdere labs

Door mee te lezen met de ontsleutelde berichten zijn door de politie een kleine twintig medeverdachten opgepakt. In totaal zitten er nog elf vast, de rest mag het strafproces in vrijheid afwachten. Ze zouden honderden liters drugs hebben gefabriceerd bij verschillende labs in Didam (Gelderland), Wildervank (Groningen), Werkendam (Brabant), Minnertsga (Friesland) en het Belgische Gent. Voor dat laatste lab moeten enkelen zich nog melden bij de Belgische rechtbank.

Daarnaast zouden enkelen betrokken zijn bij de opbouw van een drugslab aan de Deventer Kamperstraat. Ook zou de criminele organisatie opslaglocaties hebben in Ede en Borculo. Verder werd een vrachtauto vol drugsgrondstoffen aangetroffen in Zwolle. Die truck behoorde volgens justitie ook tot de groep.

Meer bekenden

De veronderstelde bazen uit Deventer en Zwolle zijn niet de enige die bekend zijn bij het opsporingsapparaat. Zo is ook Rotterdammer Theo opgepakt. Hij werd eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij drugslabs in onze provincie, te weten in De Pol en Geesteren.

Nu werd hij aangehouden bij het drugslab in Wildervank, maar was gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen hij zich beter voelde, liep hij fluitend het hospitaal uit. Later is hij wederom opgepakt, dit keer bij een lab in werking in het Friese Minnertsga. Onlangs is dertig maanden cel tegen hem geëist, voor z'n rol bij het Friese lab.

Organisatie

Volgens het OM bestond de organisatie uit een bovenlaag (de mannen uit Deventer, Zwolle en Zevenaar), een middenkader dat de drugslabs aanstuurde en een grote groep uitvoerenden. Die laatste groep was met name verantwoordelijk voor het daadwerkelijk 'koken' van de drugs, of het opbouwen van de productielocaties. De bende beschikte zelfs over een eigen lasser uit Deventer die de ketels fabriceerde.

Naast de verschillende chats uit de gekraakte berichtendiensten, is er veel meer bewijs. Zo zijn er observaties - bijvoorbeeld van het leidende trio op een terras in Deventer- maar ook afgeluisterde gesprekken. Zogenoemde vergaderingen werden afgeluisterd met richtmicrofoons, waarin door de verdachten werd gesproken over 'kilo's' en 'productie'.

Opa

Omdat de recherche het vermoeden had dat er ook nog een absolute eindbaas was - in Encrochats werd vaak gesproken over 'Opa' of 'Ouwe' - werd het huis van een Arnhemse beroepscrimineel volgehangen met opnameapparatuur. Maar in de gesprekken die werden meegeluisterd is niet te horen dat er over de drugslabs werd gesproken.

Wel komt de man uit Zevenaar geregeld bij hem over de vloer om het te hebben over wietplantages: "Het groene goud", zoals de officier van justitie het noemt. Door mee te luisteren met de gesprekken weet de politie zeven wietplantages op te sporen en te ontmantelen. Frankie Zevenaar is inmiddels ook officieel verdachte in die zaak.

Flink dossier

Het rechercheonderzoek is inmiddels behoorlijk dik. "De printer heeft vier dagen staan draaien", aldus een advocaat. Er zijn alleen al honderdduizenden gekraakte Encrochatberichten. Daar komen de gehackte chats van het programma Sky nog bij. Advocaten mogen die berichten inzien bij het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Volgens hen een 'onwerkbare situatie'. Zo willen advocaten Polat en Schaddelee de chats vergelijken met locaties waar de telefoon zich op dat moment bevond. "We willen de onderzoeksgegevens kunnen controleren. Dat kan niet daar ter plaatse bij het NFI."

Het OM wil graag dat het eindproces in de omvangrijke zaak in het eerste kwartaal van volgend jaar voor de rechtbank komt. Volgens de verdediging is dat geen haalbare kaart, alleen al vanwege de hoeveelheid getuigenverhoren. Het strafproces zal een week duren.