Onderbroekenlol of serieus experiment? "Hoe meer string je overhoudt, hoe beter het bodemleven"

Els en Gerard Uijterlinde hebben 190 melkkoeien en zijn bezig met onderzoek naar hoe je als boer meer eiwit kunt verkrijgen van eigen bodem. Daardoor hoef je namelijk minder veevoer aan te kopen voor de koeien en maak je dus optimaal gebruik van de basis van elke boer; de bodem.

Een van die experimenten wordt uitgevoerd samen met het Louis Bolk onderzoeksinstituut. Op verschillende plekken in het grasland zijn onderbroeken en theezakjes begraven. Die laat je een paar maanden lekker sudderen in de grond en bij het opgraven bekijk je de staat van de katoenen onderbroek én daarmee het bodemleven. Hoe meer vergaan de onderbroek is, hoe actiever het bodemleven. Oftewel hoe meer 'string' je overhoudt hoe beter.

Vergaan tot string

"Kijk, hier is het proefstuk dat is beregend, als de grond daarom vroeg. Er zijn sensoren ingegraven en op basis van die signalen gingen we dan beregenen. Inderdaad was het na drie droge zomers een uitermate groeizaam en nat jaar en hebben we amper hoeven beregenen, maar toch, we gaan graven." Pieter Struyk van het Louis Bolk instituut verwacht dit jaar dus niet veel verschillen tussen de proefstukken, maar hij is wel direct enthousiast over de bodem van Els en Gerard.

"Als je de schop in de grond steekt zie je meteen overal dikke pieren. Wormen zijn gek op klaver dus dat klopt wel, dit is kruidenrijk grasland met klaver. En kijk: hier is de onderbroek. Nou, alleen het elastiek is nog over. Dat betekent dat hier een heel actief bodemleven is. Even verderop is het al weer anders. "Op dit stuk is niet beregend, de grond is een stuk droger en kijk hier zit dus ook meer stof aan de onderbroek."

Theezakjes

De onderbroek op het beregende grasland is dus vergaan tot een soort string, maar de theezakjes die begraven liggen, daar draait het eigenlijk om. Die zakjes zijn van een soort plastic, maar de organische stof in de theezakjes kan wel worden aangetast. De inhoud geeft na analyse en weging in het laboratorium aan hoe het gesteld is het met bodemleven.

"Dat noemen we de tea bag index, een wereldwijde standaard die gebruikt wordt om de activiteit van bodemleven te meten. De onderbroek is vooral visueel leuk, dat je ziet of op drogere stukken grond de onderbroek minder vergaan is dan op beregende stukken land. Bij droge zomers zou dat zeker het geval zijn."

Theezakjes geven na analyse een beeld van de organische bodemactiviteit (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Natte zomer

Het experiment is gedaan op twee boerderijen, ook in Reutum waar ook droge zandgronden te vinden zijn. "Normaal gesproken zou je een groter verschil zien tussen de proefstukken die zijn beregend en het stuk land waar niet is ingegrepen, maar door de natte zomer valt het experiment een beetje in het water", aldus boerin Els.

Els Uijterlinde is wel blij met de bevindingen dat water dus echt essentieel is voor de bodem, dat als boeren hun gewassen beregenen dat noodzakelijk is voor de bodem en dus de groei van het gewas. "Eigenlijk moeten we dit nog eens doen en dan hoop ik als onderzoeker op een droog jaar, maar als boer hoop ik natuurlijk dat de regen overal goed neervalt."